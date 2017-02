CICLOVIA

Ontem, o governador Robinson, de tênis e bermuda, inaugurou a Ciclovia Rota do Sol, do bairro Cidade Verde até a entrada de Pium, pedalando em parte do percurso. A obra teve investimento total de R$ 1,6 milhão.

SUSPENSÃO

O Tribunal de Contas do Estado do RN determinou a suspensão da execução do contrato entre a Secretaria Estadual de Planejamento e a empresa Barros e Barros Rent a Car Ltda, firmado dentro do RN Sustentável, após detectar indícios de danos ao erário no valor de R$ 510 mil.

CRISE

Embora o governador Robinson Faria tenha dito em sua mensagem anual à Assembleia que nos últimos dois anos criou mais de 9 mil empregos no RN, estatísticas oficiais mostram que, em 2016, 9.976 empresas foram extintas, 2.757 a mais que em 2015.

FLÁVIO

O ex-deputado Flávio Rocha volta a ser lembrado como possível candidato a presidente da República. Pelo sim, pelo não, vem investindo pesado nas redes sociais, com milhares de seguidores interessados em suas propostas para tirar o Brasil da crise.

REUNIÃO

Após ouvir sugestões do ex-presidente Lula, quando da visita que fez em solidariedade ao estado de Dona Marisa, o presidente Michel Temer está decidido a promover reunião com os ex-presidentes da República para discutir a reforma política e encontrar o caminho para a saída da crise.

LUTO

O presidente Michel Temer divulgou nota oficial lamentando o falecimento da Senhora Marisa Letícia Lula da Silva , transmitindo condolências a todos os familiares e decretando luto oficial por três dias.

SEPULTAMENTO

Para aguardar a chegada de familiares, o sepultamento do Dr. Assis Amorim, ex-vereador, ex-deputado estadual, juiz de direito aposentado, foi transferido para a manhã de hoje, no cemitério de São Sebastião. O velório está sendo realizado no Sempre Alerta.

MINISTRO

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, retornará a Natal, amanhã, para conferir o balanço final da Operação Potiguar II. Concederá entrevista coletiva no Centro de Coordenação de Operações da 7ª Brigada de Infantaria motorizada, quando apresentará os resultados finais.

LAVA-JATO

As principais revistas de circulação nacional dedicam suas edições da semana ao falecimento de D. Marisa Letícia e sobre a Operação Lava-Jato. Sobre esta, defendem o fim do sigilo das delações dos diretores da Odebretch.