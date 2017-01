REFORMA

A secretária do Desenvolvimento Social, Lorena Ciarlini, visitou equipamentos sociais nos bairros Barrocas, Santo Antônio e Bom Jardim. Disse que “é importante conhecer de perto a realidade de cada um dos equipamentos, desde o funcionamento à estrutura física, para que possamos chegar às necessidades das pessoas que são atendidas em cada um deles”,

PRESÍDIOS

Cresce em Mossoró movimento contra a construção de novo presídio na cidade. O protesto será levado ao governador Robinson Faria registrando que os mossoroense preferem outros investimentos e não uma válvula de escape para a segurança da Grande Natal.

CIDADANIA

Nas redes sociais é possível acessar artigo do delegado Heráclito Noé que fala de projeto chamado “Cárcere Cidadania”, elaborado com 150 alunos da UNP. Mesmo sendo a título voluntário, dois Secretários da Sejuc sequer folhearam o material apresentado.

DEFENSORIA

Em sua coluna na Tribuna do Norte, Anelly Medeiros informa que a Defensoria Pública do RN entregará amanhã dados finais da força tarefa iniciada em 16 de janeiro, formada por 24 defensores públicos. Há casos de presos com alvará de até 4 meses que não foram liberados porque não foram encontrados no sistema prisional.

SIMBOLISMO

Da mesma forma que os antigos conquistadores plantavam bandeiras para que ficasse registrada a conquista de algum território, fato repetido até mesmo no primeiro voo à lua, policiais colocaram bandeiras do Brasil, do RN e da Polícia no presídio de Alcaçuz.

INTRANQUILIDADE

Acabou a possibilidade de veraneio tranquilo, em qualquer praia do Rio Grande do Norte. Nem mesmo em Tibau, antes bastante pacífica, presenciou, ontem à noite, tiroteio que tirou a vida de um cidadão e feriu outro, atendido e hospitalizado no Hospital Tarcísio Maia.

EZEQUIEL

O deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, que chegou a ser citado como candidato a senador ou ao governo do Estado descartou a possibilidade de concorrer as esses cargos e reafirmou que será candidato à reeleição. Quer continuar deputado estadual.

LARISSA

A deputada estadual Larissa Rosado organiza agenda para atender convites de prefeitos e lideranças para visita aos seus municípios, durante e depois o período carnavalesco. Todos estão satisfeitos com a posse de Larissa, no início de 2017.

TEMER

Investindo na conquista de popularidade, o presidente Michel Temer virá ao Nordeste pela terceira vez, desde que assumiu o mandato. Visitará municípios da Bahia e de Pernambuco, autorizando ligação de trechos de bombeamento do Projeto de Integração do São Francisco.

DERROTA

O presidente Donald Trump sofre primeira derrota frente ao Judiciário. A Justiça Federal de Nova York suspendeu, ontem à noite, os efeitos do decreto presidencial restringindo entrada de refugiados em território americano pelo menos por 120 dias, como queria Trump.

