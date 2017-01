PREFEITURA

A prefeita Rosalba Ciarlini quer a população acompanhando o esforço que a administração vem fazendo para ter a certeza de que um novo momento se iniciou. Em três semanas, melhorou a limpeza pública intensificada, a iluminação de ruas foi retomada e o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e obras foram iniciadas.

ALCAÇUZ

O presídio em Nísia Floresta continua desafiando a capacidade administrativa do governador Robinson Faria. Controlando 28 das 32 prisões os integrantes do Sindicato do RN contabilizou 32 atentados com Natal ficando quatro dias sem circulação de ônibus.

RENÚNCIA

O jornalista Reinaldo Azevedo sugere a renúncia do governador Robinson Faria, pela falta total de controle na situação de Alcaçuz. Pode-se até dizer que esse jornalista não tem nada a ver com o Rio Grande do Norte, mas a opinião incomoda.

GERALDO

Pela primeira vez, desde que deixou o governo, em 1991, o ex-governador Geraldo Melo emite opinião sobre uma administração estadual. Ele sugere que o governador Robinson Faria dê um murro na mesa e mostre quem de fato manda em sua admnsitração.

INTERVENÇÃO

O governo anuncia para hoje, por intermédio dos secretários de Segurança Pública e Defesa Social e a de Justiça que as forças policiais entrarão hoje na Penitenciária Estadual de Alcaçuz para censo da população presidiária. Quer sabe se houve fugitivos.

CONVOCAÇÃO

A Assembleia Legislativa reabre, hoje, em caráter extraordinário. Na pauta, mensagem do Governo pedindo autorização para convocar policiais da reserva remunerada da Polícia Militar do RN até o limite de 25% do efetivo da corporação, isto é, 3.366 homens.

RISCO

O ministro Marco Aurélio de Mello, STF, considera um risco a indicação do juiz Sérgio Moro para substituir o ministro Teori Zavaski. Segundo ele, o nome mais indicado é o do ministro Alexandre Moraes, professor de direito constitucional na USP.

STF

Para evitar que a operação Lava Jato seja paralisada, a presidente do STF, minstra Cármen Lúcia autorizou que juízes assistentes de Teori Zavaski continuem com os trabalhos em andamento. Isso evitará que a homologação das 77 delações da Odebretch tenha algum atraso.

NOMES

O presidente Temer pretende indicar o nome para substituir Teori Zavaski somente depois que o relator for escolhido. A pressão junto ao presidente tem sido grande e mais de dez nomes já foram apresentados para essa escolha, entre eles, o presidente do TST, Yves Gandra.

AJUSTE

O presidente da Associalção dos Juizes Federais, Roberto Veloso não tem poupado críticas ao governo que ainda não concedeu reajuste salarial para os magistrados. Para ele, a recessão econômica não pode ser usada como argumento para adiar a correção dos vencimentos dos juízes.