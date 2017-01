CRISE

Por mais que o governador Robinson Faria se empenhe em fazer do RN um Estado mais seguro, os problemas só têm aumentado nos últimos dois anos. É oportuno dizer que a crise se espalha por todos os Estados com tendência de agravamento, conforme os especialistas.

MEDO

A população anda assustada, e com razão. O problema não se limita aos presídios, mas estão ocorrendo também nas ruas. As organizações criminosas estão do lado de dentro, mas, também, do lado de fora das prisões, negociando, traficando e fazendo mais vítimas.

TENSÃO

O policiamento em Natal foi reforçado e viaturas policiais circulam pelas ruas da cidade. No interior do presídio, Alcaçuz, os presos gritam em tom de comemoração a frase “a vitória é nossa”. O secretário de segurança convocou policiais de folga ou em férias para esse reforço.

DIVISAS

A Polícia Militar reforçou a segurança em 36 cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Norte. Pessoas e veículos suspeitos são abordados e os carros inspecionados. Alguns fugitivos de Alcaçuz que se encontravam na Paraíba foram resgatados.

REFORÇO

O governador Robinson Faria encontra-se em Brasília e solicitou audiência ao presidente Michel Temer e ao ministro da Justiça, Alexandre Moraes para hoje, quando solicitará reforço do efetivo da Força Nacional para ajudar no controle da situação de segurança no RN.

SALÁRIOS

A prefeita Rosalba Ciarlini recebeu, ontem, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, Sindiserpum e informou que o pagamento dos servidores referente a janeiro será pago em dia, ou seja, dentro do mês.

PISO

Na mesma audiência, a prefeita Rosalba afirmou que encaminhará o projeto para adequação do município à Lei do Piso Nacional, logo que voltem os trabalhos na Câmara Municipal. Ficou agendada nova reunião para o dia 26 deste mês, para agenda do pagamento dos valores em atraso, deixado pela administração anterior.

PERDA

Em um primeiro levantamento, a secretária Kátia Pinto, da Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos já identificou que a Prefeitura de Mossoró perdeu R$ 50 milhões projetos. Em outras secretarias poderão ser detectadas outras falhas da administração anterior.

ENTREVISTA

O secretário de planejamento, Dr. Aldo Fernandes, será o entrevistado de hoje no programa Observador Político. Vai falar sobre suas metas frente à Secretaria e dar uma visão geral de como ela se encontra.

SENADO

O senador Garibaldi Alves vem sendo cortejado por alguns colegas que tentam convencê-lo a disputar a presidência do Senado. Garibaldi tem reafirmado que seguirá a orientação do PMDB que deverá apresentar o nome do senador cearense Eunício Oliveira.