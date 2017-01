ROBINSON

O governador Robinson Faria desembarca hoje em Mossoró onde cumprirá uma extensa agenda administrativa. No aeroporto, será recebido pela prefeita Rosalba e secretários municipais. Robinson chega após longa ausência na cidade. Sua programação está publicada neste jornal.

BENJAMIN

Depois da entrevista com a prefeita Rosalba Ciarlini, o programa Observador Político receberá hoje o secretário da Saúde, Benjamin Bento, que fará uma exposição do quadro atual em que o setor se encontra em Mossoró e quais as perspectivas para o futuro.

POLÍTICA

Durante o mês de janeiro, por conta da posse da prefeita Rosalba e da vice Nayara, dos secretários municipais e de vereadores, o programa priorizará as entrevistas com representantes do setor político da cidade.

REPERCUSSÃO

Aliás, na entrevista concedida ontem ao Observador Político, a prefeita Rosalba fez declarações bombásticas em relação à situação da prefeitura de Mossoró. O número de participações extrapolou as expectativas e não houve tempo suficiente para atender a todos.

JULIANNE

A secretária titular da Sethas, Julianne Faria, esposa do governador Robinson Faria, terá agenda intensa na visita oficial à Mossoró. Na quarta-feira (11), às 11h, será inaugurada a nova sede do Café do Trabalhador, que será transferida para a rodoviária e visitará a secretária de assistência social do município para tratar de programas sociais.

JULIANNE II

A secretária Julianne ainda entregará 120 cadeiras de roda, ampliará o programa do leite, visitia ao abrigo Amantino Câmara e à Casa do Caminho, inaugurará o restaurante popular no bairro Santo Antônio e oferta de serviços de emissão de RG, CPF, testes rápidos de HIV, AIDs, sífilis, dengue, glicemia, doação de preservativos e verificação de pressão arterial.

SAÚDE

Na quinta-feira será a vez do ministro da Saúde, Ricardo Bastos desembarcar em Mossoró. Vem a convite da prefeita Rosalba Ciarlini e do deputado federal Beto Rosado. Além da prefeita, terá audiência com o governador Robinson que se encontra na cidade.

PRESÍDIO

Depois das rebeliões nos presídios de Manaus e de Boa Vista, a justiça federal do Rio Grande do Norte está sendo pressionada para autorizar a transferência de 15 detentos do estado do Acre para o presídio federal de Mossoró. Esse pedido aguarda autorização há 5 meses.

CRISE

O presidente da CODERN, Emerson Fernandes, afirma que apesar do crescimento nas movimentações desde 2014 a Empresa sofre os efeitos da crise pela qual passa o Brasil, agravada pela falta de repasses dos recursos previstos no Orçamento pelo governo federal.

SENHAS

As senhas de todas as redes sociais administradas pelo Planalto foram vazadas acidentalmente no Twitter. O erro aconteceu no perfil Portal Brasil, que postou um link onde estavam as senhas de redes sociais do governo como Facebook, Twitter e Instagram.

CRESCIMENTO

Segundo divulgação do Banco Mundial, o crescimento mundial em 2017 ficará em torno de 2,7%. Enquanto isso, no Brasil, a previsão é que o Produto Interno Bruto avançará apenas 0,5%, resultado nada animador.