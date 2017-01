ENTREVISTA

A prefeita Rosalba Ciarlini concedeu entrevista ao Observador Político. Durante 35 minutos, falou sobre a situação em que encontrou a administração municipal, com dificuldades maiores que o imaginado, mas tem confiança que recolocará Mossoró nos trilhos do desenvolvimento.

MUTIRÃO

Na área da saúde, a prefeitura pretender instituir mutirão de cirurgias eletivas para atender aos mais de 800 agendamentos que continuam na fila de espera. Para isso, conversou com o governador Robinson Faria para que o Estado participe do programa.

REPATRIAÇÃO

Os recursos oriundos da repatriação destinados a Mossoró foram bloqueados e não poderão ser utilizados no pagamento do funcionalismo público. O FPM, por sua vez, foi quase que totalmente retido para desconto de compromissos da administração Francisco José.

CÂMARA

Sobre o relacionamento com a Câmara Municipal, Rosalba disse que confia que será o melhor possível. Os vereadores eleitos, da base aliada ou não, têm compromisso com os eleitores e, por consequência, com o próprio município.

REUNIÃO

A primeira reunião da prefeita Rosalba Ciarlini com o seu secretariado foi iniciada por volta das 18:00 horas sendo encerrada às 22:00. Essas reuniões serão frequentes, mas, de agora em diante deverão ser setorizadas, com um menor número de secretários de cada vez.

PRODUÇÃO

A Refinaria Potiguar Clara Camarão, em Guamaré/RN, bateu mais um recorde de produção de querosene de aviação (QAV), na última semana de 2016: 17 milhões de litros mensais. Esse aumento de produção possibilita o abastecimento de mais de 800 voos locais, por mês.

AEROPORTO

O governador Robinson Faria chegará amanhã à Mossoró para uma permanência de três dias, adiantando que será uma visita administrativa. Na programação oficial está a entrega da obra de reforma do terminal do aeroporto de Mossoró.

INTERNACIONAL

O pesquisador e jornalista mossoroense, Carlos Guerra Júnior participará amanhã, em Lisboa, Portugal, do congresso internacional “Activisms in Africa”. O evento conta com pesquisadores de três continente, África, América e Europa com o intuito de debater academicamente as formas de ativismos políticos acontecidos na África.

ORÇAMENTO

Por conta de o presidente Temer estar em Portugal, participando do funeral do ex-presidente Mário Soares, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu a presidência da República. Nessa condição sancionou, sem vetos, o Orçamento Geral da União aprovado pelo Congresso Nacional.

JUROS

O Comitê de Política Monetária, COPOM, começa hoje a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, Selic, pelos próximos 45 dias. A expectativa das instituições financeiras é de uma redução de 0,5 ponto percentual, com a taxa atual de 13,75% ao ano caindo para 13,25%.