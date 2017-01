OBSERVADOR

Depois de uma semana de recesso retornou, hoje, a apresentação do programa Observador Político. Toda a equipe técnica e apresentadores trabalham como voluntários, não havendo pagamento a nenhum deles.

ROSALBA

Amanhã, no Observador Político, a prefeita Rosalba Ciarlini será a primeira entrevistada do ano. A partir de quarta-feira outros convidados comparecerão ao programa, como os novos secretários municipais e vereadores que assumiram os mandatos em 1º de janeiro.

SECRETARIADO

A prefeita Rosalba Ciarlini reunirá o secretariado municipal no primeiro encontro do seu atual mandato. A prefeita quer ouvir de cada um a situação das secretarias e quais os primeiros projetos que deverão ser executados.

DÍVIDAS

Pelos levantamentos realizados até agora, uma vez que a comissão de transição não funcionou, a prefeita Rosalba Ciarlini admite que o Município acumula dívidas superiores a R$ 130 milhões, o que corresponde a 25% do orçamento municipal para 2017.

SAMU

O Ministério da Saúde renova frotas do SAMU com 340 ambulâncias. Dos 19 estados que serão contemplados, o Rio Grande do Norte receberá apenas um desses veículos. São Paulo e Rio Grande do Sul serão beneficiados com 81 e 61 ambulâncias respectivamente.

POSSE

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRRT-RN) empossa seus novos dirigentes nesta segunda-feira (9), em solenidade no Centro de Convenções na Via Costeira. A desembargadora Maria Auxiliadora de Barros Medeiros Rodrigues será a nova presidente e corregedora do TRT-RN pelos próximos dois anos.

ROBINSON

Finalmente, o governador Robinson Faria voltará a visitar Mossoró. No dia 13, sexta-feira, entregará cheques do programa de microcrédito, às 16 horas, no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini. Também consta da programação a inauguração de novo restaurante popular, no Bairro Santo Antônio.

DIFICULDADES

As entidades sindicais do RN decidiram apertar o governador do Estado cobrando o pagamento dos servidores públicos estaduais. Os sindicalistas deliberaram intensificar a cobrança junto ao poder Executivo para publicar e regularizar o calendário de pagamento.

TEMER

Para o cientista político, Jairo Pimentel, o presidente Temer não sairá muito arranhado por conta das chacinas em Manaus e Roraima, pois “as pessoas tendem a cobrar mais dos governadores, porque sabem que a segurança pública é uma responsabilidade dos Estados. ”

IMPRENSA

A mídia internacional critica duramente o presidente Michel Temer pelos massacres ocorridos nas prisões em Manaus e Rio Branco. E alerta para a escalada da violência que poderá atingir outros Estados do Norte e da Região Nordeste.