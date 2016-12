CÂMARA

A cinco dias da posse da prefeita eleita Rosalba Ciarlini e dos novos vereadores, reeleitos ou em primeiro mandato, a incerteza tomou conta da eleição do sucessor do vereador Jório Nogueira. A base aliada da prefeita Rosalba não está segura de fazer o presidente da Câmara.

DOZE

O grupo dos doze vereadores, que iniciou com treze, poderá retornar com quatorze, o que garantirá a eleição de Alex do Frango, candidato desses vereadores que não aceitam votar na vereadora Izabel Montenegro para presidente da Casa.

IZABEL

A vereadora Izabel Montenegro não chega a ser a candidata de Rosalba nem de Carlos Augusto à presidência da Câmara Municipal. A decisão foi tomada por cinco dos vereadores que apoiaram a prefeita eleita, onde ele recebeu quatro votos que lhe garantiram essa condição.

ALEX

Durante a campanha, Alex do Frango foi acusada pela esposa do prefeito Francisco José de receber ajuda oficial, mas estaria usando o dinheiro recebido apenas em benefício próprio, defendendo o redirecionamento dos recursos para outros candidatos.

INDEPENDENTES

Os candidatos a presidente da Câmara estão procurando influenciar dois colegas que têm mostrado independência na escolha dos nomes que disputam a presidência da Casa, João Gentil e Isolda Dantas. Os dois ainda não se pronunciaram sobre as candidaturas.

DERROTA

Carlos Augusto é tido como mentor político da prefeita Rosalba, mas a prefeita eleita é quem tem tomado as decisões mais importantes do seu futuro governo. Não está preocupada em eleger o presidente da Câmara que, fatalmente, terminará por apoiar sua administração.

SANDRA

A vereadora eleita Sandra Rosado prefere não anunciar sua posição em relação à sucessão da Câmara Municipal. Procurada pela imprensa declarou que iria refletir sobre essa decisão, mesmo reafirmando seu apoio ao governo Rosalba Ciarlini.

ROBINSON

O governador do Estado aguarda ansiosamente a posse da prefeita Rosalba Ciarlini para tentar recuperar o espaço perdido em Mossoró. Não será uma tarefa fácil para quem colocou o prefeito Francisco José debaixo do braço e entregou o governo ao administrador de Mossoró.

JUROS

O governo federal está preocupado com os juros cobrados pelos cartões de crédito, a começar pela Caixa Econômica. Mas, há operadoras cobrando até 1.358% ao n o no rotativo do cartão de crédito, como é o caso da Avista, que se apresenta como administradora de cartões.­

JUROS II

Ao mesmo tempo em que cobra mais responsabilidade dos Estados em relação a ajuda que será dada pelo governo federal, o Palácio do Planalto vem sendo pressionado pelo Banco Central em relação ao abuso cometido pelos bancos oficias em relação aos juros praticados nos cartões de crédito.