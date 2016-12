ELEIÇÕES

Em entrevista coletiva, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, apresentou números das eleições municipais que contou com 496.896 registros de candidatura e mobilizou 144.088.912 eleitores em 5.568 municípios, além de 2 milhões de mesários.

GARIBALDI

Em entrevista ao Jornal da Noite, na FM95 de Natal, o senador Garibaldi Alves afirmou que não há possibilidade de concorrer a uma cadeira de deputado estadual. Em qualquer situação, mesmo que as pesquisas não sejam favoráveis, será candidato à reeleição.

VIOLÊNCIA

O que ocorre em Mossoró, em termos de violência, é a repetição do que acontece no Rio Grande do Norte, onde são registradas quase duas mil vítimas de violência letal intencional. Em relação ao ano anterior, é um aumento de 18,7%.

CIDADES

Com 523 homicídios, Natal lidera a lista das cidades com registro de mais mortes violenta em 2016. Mossoró e Parnamirim estão em segundo e terceiro lugares. Os dados foram fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais, Coine.

HOSPITAL

O governo do Estado estabeleceu novo prazo da licitação para construção do Hospital Regional da Mulher e Banco de Leite, em Mossoró, que agora será no dia 08 de março de 2017. O aviso foi publicado no Diário Oficial e pode ser consultado em http://www.rnsustentavel.rn.gov.br/

RECURSOS

O presidente Michel Temer anunciou a liberação de R$ 755 milhões para os 15 Estados atingidos pela estiagem. “Este é o maior esforço feito por um governo, em um ano, para levar recursos e ajudar diminuir os problemas da seca”, afirmou o presidente.

MANDATO

Na guerra entre Legislativo e Judiciário ganha força a Proposta de Emenda à Constituição que estabelece mandato de dez anos para os membros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é de autoria do senador Lasier Martins e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

KAKAY

Em entrevista à revista Carta Capital, Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay, afirmou que a justiça ocupou o espaço de poder deixado por um Executivo sem credibilidade e um Legislativo acuado por causa das denúncias de corrupção.

REPASSE

A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, deferiu cautelar na Suspensão de Segurança ajuizado pelo Estado do RN contra liminar deferida pelo TJRN que determinou repasse integral até o dia 20 dos meses de outubro a dezembro de 2016m dos duodécimos destinados ao Ministério Público.

JUSTIFICATIVA

Para a ministra Cármen Lúcia, a manutenção da decisão comprometeria as finanças e poderia representar risco à ordem pública e econômica do Estado. Em sua defesa, o governo alegou frustração de receitas em torno de 12,8 do total de repasses feitos pela União.