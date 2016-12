SECRETÁRIO

O General de Brigada da Reserva do Exército, Eliéser Girão Monteiro Filho tem sido o nome mais comentado para ocupar a Secretaria Municipal de Segurança de Mossoró. A informação circula nas redes sociais que apresentam o General como o mais cotado para o posto.

SECRETÁRIO II

O General Monteiro, que foi Secretário de Segurança no Governo Rosalba Ciarlini nasceu em Fortaleza e, antes de vir para o Rio Grande do Norte, foi Adjunto e Chefe da Subchefia da Casa Militar da Presidência da República no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

SECRETÁRIO III

Quando ainda na ativa, o General Eliéser Girão Monteiro serviu em Natal, Resende (RJ), Recife, Rio de Janeiro, Petrópolis (RJ), Boa Vista e Brasília, Embaixada do Brasil na Polônia, tendo recebido mais de 30 condecorações nacionais e estrangeiras.

SECRETARIAS

Durante a semana que se inicia Rosalba deverá anunciar o nome dos demais secretários que irão compor sua administração. Os nomes estão sendo cuidadosamente escolhidos e alguns já foram contatados e devidamente convidados.

SECRETARIAS II

Entre os nomes que serão anunciados são dados como certos os de Kátia Pinto, José Anselmo de Carvalho Júnior, Yuri Pinto e Aglair Abreu. Todos eles ocuparam secretarias nas administrações anteriores de Rosalba, inclusive como governadora do Estado.

SUBSTITUIÇÕES

Como se trata de novo governo, eleito pela oposição ao atual prefeito Francisco José, todos os cargos e funções gratificadas serão substituídos. Pelas dificuldades que todos conhecem, não haverá pressa em nomear os substitutos para essas funções.

DESGASTE

O Governador Robinson Faria não tem conseguido uma boa avaliação nas pesquisas até hoje aplicadas. Sabe da dificuldade em recuperar essa imagem, mas está disposto a enfrentar todo tipo de obstáculo para poder concorrer à reeleição em 2018.

ASSASSINATO

A empresária Célia Márcia Santos Cirne, 70anos, morreu na tarde de ontem após receber tiro na cabeça, em Campina Grande (PB). Natural de Jardim do Seridó, mas residindo na Paraíba, Célia é irmã do presidente do Tribunal de Justiça do RN, Desembargador Cláudio Santos. A coluna envia votos de pesar aos familiares.

ALERTA

Os institutos de meteorologia começam a divergir sobre previsões de inverno. Na pior das alternativas, a Região poderá entrar no sexto ano sem chuvas. Isso acontecendo, as consequências serão as piores possíveis, implicando em problemas sociais.

UNIVERSIDADE

E por falar na Paraíba, o Governo do Estado repassou recurso extra de R$ 16 milhões para a Universidade Estadual da Paraíba pagar o 13º salário. A cada mês, o Governo repassa R$ 23 milhões, o que representa um total de R$ 276 milhões/ano.

TIBAU

Passado o Natal, inicia-se o veraneio na praia do Tibau. Na alta estação, a população do município aumenta em até 100 mil habitantes que vêm não somente de Mossoró, mas de várias cidades, inclusive de outros estados como Paraíba e Ceará.

TEMER

Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite de ontem, véspera de Natal, o presidente Michel Temer disse que o Brasil derrotará a crise em 2017. Temer fez um balanço das suas ações em pouco mais de 100 dias como presidente.