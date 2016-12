NATAL

A coluna inicia com mensagem aos seus leitores de um Feliz Natal, com muita paz, alegria, perdão, reconciliação, desejando que o maior presente seja a presença de Jesus na casa de cada um, fazendo a festa nos corações dos homens e mulheres de boa vontade.

ABANDONO

Ninguém procure o prefeito Francisco José em seu gabinete no Palácio Rodolfo Fernandes. Há tempos ele não comparece ao local de trabalho, com seus assessores levando aonde estiver os documentos que necessitam de sua assinatura oficial. Audiências e solenidades, nem pensar!

OPOSIÇÃO

Diante do marasmo do prefeito Francisco, o candidato derrotado Tião Couto está assumindo o papel de líder oposicionista ao futuro governo Rosalba Ciarlini. Começa com articulações junto aos novos vereadores, onde pretende eleger o futuro presidente da Câmara Municipal.

TRANSIÇÃO

Faltando uma semana para o término do mandato do prefeito Francisco José e consequente posse de Rosalba Ciarlini, a equipe de transição nomeada pelo prefeito, literalmente, cozinhou as informações que deveria repassar à equipe da futura administração. Atitude reprovável.

DENGUE

Um assunto que preocupa o Brasil inteiro e mais ainda os municípios é a previsão do aumento dos casos de dengue, chikugunya e zyka em 2017. Por isso mesmo é que a prefeita Rosalba deverá promover ampla campanha no combate ao mosquito Aedes aegypti

SALÁRIOS

Até ontem, muitos dos servidores da Prefeitura de Mossoró não tinham recebido o pagamento dos salários referentes ao mês de novembro, inclusive os da área de educação. Ao que parece, terão que esperar a posse da prefeita Rosalba para que seus salários sejam pagos.

CLARISSAS

As Irmãs Clarissas Franciscanas de Mossoró realizarão, amanhã, o I Recital de Natal e convidam a todos para se unirem para a chegada do Menino Jesus. O recital contará as maravilhas desse acontecimento. Será no Santuário de Santa Clara, às 19 horas, após a Santa Missa de Natal.

SEGURANÇA

Em Natal, o governador Robinson Faria anunciou um novo comandante da Polícia Militar, o coronel André Azevedo. Em Mossoró, comenta-se que o general de reserva, Eliéser Girão teria sido convidado para ser o secretário de segurança municipal.

REDUÇÃO

Como promoção natalina, em Natal, o sistema de transporte público, ônibus e transporte opcional, concederá desconto de 50% na tarifa neste domingo (25), dia de Natal. Como a passagem custa R$ 2,90, o usuário pagará apenas R$ 1,45.

DIABETES

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga o SUS a adotar política nacional de prevenção do diabetes e de assistência integral à pessoa diabética, incluído o travamento dos problemas de saúde relacionados à doença.

CARTÕES

O presidente Temer reclama da taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica. Em troca, os bancos desafiam o governo e continuam aumentando juros do cartão que já passam de 482% ao ano, alta de 6,3 pontos percentuais ante o mês anterior.

CAPILARIDADE

A Odebrecht admitiu ao Departamento de Justi8ça dos Estados Unidos ter pago propina a funcionários do governo, a representantes desses funcionários e a partidos políticos de 12 países entre 2001 e 2016, no que se constitui no maior caso de suborno internacional na história.

INVESTIGAÇÕES

Nessa investigação, mais de 100 projetos estão sendo analisados, em Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela, no que está sendo chamado de “internacional da propina”.