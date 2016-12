POSSE

A colônia mossoroense prestigiou a posse do conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira jales na presidência do TCE, ontem, em Natal. Entre os políticos locais compareceram Rosalba Ciarlini e Carlos Augusto, Larissa e Sandra Rosado.

FUNÇÕES

Gilberto Jales é natural de Messias Targino e foi indicado conselheiro pela então governadora Rosalba Ciarlini. É geólogo e, em Mossoró, foi secretário de agricultura e gerente de Gestão ambiental. No Estado, foi secretário de Recursos Hídricos e de Reforma Agrária.

PROJETO

O ex-deputado Ney Lopes, que participou da comissão que regulamentou a apresentação do projeto de lei de iniciativa popular lembrou em programa apresentado na FM 98 de Natal, lembrou que projetos dessa natureza seguem o regimento normal da Câmara dos Deputados.

LOBBY

Ney Lopes lembrou ainda que a Federação das Indústrias de São Paulo contratou várias lideranças sindicais para coleta de assinatura contra projeto que pretendia trazer de volta a CPMF. Na verdade, muitos assinam sem tomar conhecimento do que estão subscrevendo.

REPATRIAÇÃO

O Rio Grande do Norte receberá cerca de R$ 168 milhões da multa de repatriação de capitais. Para Mossoró a previsão é de recebimento de R$ 5.246.851,52 dos quais R$ 4 milhões serão bloqueados por decisão da justiça do trabalho, para pagamento das terceirizadas.

SANTUÁRIO

Faltando apenas 14 dias para terminar o mandato, o prefeito Francisco José não cumpriu a promessa feita no patamar da Catedral, durante a Festa de Santa Luzia, que construiria o Santuário da padroeira de Mossoró. Chegou a apresentar a maquete do projeto.

SUGESTÃO

Diante da demonstração de fé em Santa Luzia, com mais de 100 mil pessoas acompanhando a procissão no dia 13 de dezembro, foi iniciado um movimento para que a Diocese assuma a realização do projeto do Santuário, com arrecadação sendo feita entre seus seguidores.

CONTAS

A justiça eleitoral tem sido muito rigorosa na análise das contas dos candidatos que disputaram cargos eletivos em 2016. O que se fala é que algumas delas, que ainda não foram analisadas, poderão determinar a suspensão de direitos políticos dos seus responsáveis.

TSE

O Tribunal Superior Eleitoral encerrará suas atividades na próxima segunda-feira (19), com reunião deliberativa às 12 horas. O primeiro semestre forense de 2017 está marcada para o dia 1º de fevereiro, quarta-feira.

PERDAS

O governo federal tem dificuldade em conseguir, a curto prazo, a recuperação da economia. O trabalhador brasileiro sofreu a maior queda de salários em termos de ganhos reais entre os países do G-20. O resultado pode ser detectado nas pesquisas que mostram a perda de prestígio e confiança do presidente Michel Temer.

RENAN

O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, negou pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. Diferente do ministro Marco Aurélio, Fachin entendeu não ser possível afastar Renan por meio de decisão liminar.