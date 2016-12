HENRIQUE

Com as contas de candidato a governador em 2014 desaprovadas pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do RN, Henrique Eduardo Alves recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral onde as contas foram aprovadas por unanimidade, com um placar favorável de 7 X 0.

IMAGEM

Ontem, no programa FM 7 horas, da FM93, o radialista perguntou ao vigário geral da Diocese, padre Flávio Melo, se ele ainda acreditava nos recursos prometidos pelo investidor Pacheco para construção da imagem de Santa Luzia. Respondeu que, hoje, estava igual ao apóstolo Tomé.

TOMÓGRAFO

O Hospital Regional Tarcísio Maia instalou um novo tomógrafo para atender a população que necessita atendimento médico. O investimento foi de R$ 1,4 milhão e representa uma conquista importante num momento de tanta crise na assistência médica.

INTERVENÇÃO

Para se ter uma ideia da gravidade no setor da saúde, o presidente do Conselho Regional de Medicina do RN, Marcos Lima de Freitas, em audiência realizada na justiça Federal, sugeriu a decretação do estado de calamidade na Saúde.

FINAL

Faltando apenas 15 dias para o encerramento do mandato do atual prefeito, Francisco José, é visível o abandono em que se encontra o município. Há dias o prefeito não despacha no gabinete, justificando a ausência por conta da ocupação do prédio pelos servidores municipais.

MÉDICOS

O Rio Grande do Norte vai receber 28 profissionais para reposição no programa Mais Médicos que serão lotados em 27 municípios potiguares. Até o fim de dezembro, serão 1.380 profissionais que chegarão para repor vagas do Programa em todo país.

CHUVAS

Finalmente, as previsões anunciam possibilidade de chuvas no Rio Grande do Norte, a partir de hoje. Inicialmente, pequenas precipitações, variando em 30 e 50 milímetros, que serão suficientes para animar a população em relação ao inverno em 2017.

REFORMA

Os ministros do TSE se reuniram, ontem, com os deputados federais integrantes da Comissão Especial instalada para discutir mudanças na legislação eleitoral para o próximo pleito de 2018. Foi ressaltada a importância do diálogo entre Congresso e TSE para que haja sintonia entre os dois Poderes.

RECURSO

O Senado entrou com recurso contra liminar do ministro Luis Fux que entende não ser possível o Congresso modificar o teor de uma proposta de iniciativa popular. Para o ministro, deputados e senadores são obrigados a aprovar o projeto da forma em que for apresentado.

JUSTIFICATIVA

A Advocacia do Senado afirma que a decisão viola a independência do Poder Legislativo e retira o papel do Senado de Casa revisora. Depois, a jurisprudência do STF não admite intervenção judicial em questões internas do Congresso nem controle prévio de constitucionalidade de projetos de lei.