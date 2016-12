DESCRÉDITO

O governador Robinson Faria não tem como justificar sua demorada ausência da cidade de Mossoró. As desavenças com o prefeito Francisco José não justificam esse comportamento. Sua assessoria informa que ele virá em janeiro de 2017. Com toda razão, mas ninguém acredita.

PARALISAÇÃO

Anestesiologistas de Mossoró deixarão de atender pacientes do SUS a partir de amanhã. Em nota divulgada à imprensa o dr. Ronaldo Fixina explicou os motivos e pediu que os gestores da saúde municipal sejam punidos com multa e até com prisão.

CREMERN

O Conselho Regional de Medicina do RN entrou com ação contra o Governo do Estado, cobrando a implementação de 10 leitos de UTI nas cidades de Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros e 60 leitos em Natal. Em Mossoró, sem reação, foi fechado o Hospital da Mulher.

BIBIANO

Sandra e Larissa Rosado participaram, ontem, da solenidade de diplomação do prefeito eleito e dos nove vereadores do município de Serra do Mel, em solenidade conduzida pela juíza Daniela Rosado. Josivan Bibiano assumirá seu terceiro mandato como prefeito do município.

DESCASO

Pode-se dizer, literalmente, que Mossoró está entregue às moscas. Em alguns locais, há quase dez dias que o lixo não é recolhido. Para o sociólogo Thadeu Brandão, o espetáculo pode ser comparado à praga bíblica. E o pior de tudo, ninguém sabe onde encontrar o prefeito.

CÂMARA

O prefeito insistirá junto aos vereadores na aprovação de dois projetos polêmicos, a permuta de imóvel entre o município e a Facene e a criação de uma Agência Reguladora. Ao que tudo indica, os vereadores obstruirão a pauta até a posse da futura prefeita, Rosalba Ciarlini.

RIDÍCULO

Os servidores da prefeitura de Mossoró ocuparam o Palácio da Resistência reivindicando o pagamento de salários atrasados e do pagamento do retroativo referente ao reajuste que aconteceu em maio. Em resposta, o prefeito mandou cortar o ponto desses funcionários.

UNP

A Universidade Potiguar abriu para alunos e ex-alunos as inscrições para o Prêmio James McGuire 2017, de até US$ 25 mil. O objetivo é promover é encorajar todos a aprimorarem habilidades e conhecimentos na criação de novos modelos de negócios e empreendimentos.

FUX

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, considera a decisão do ministro Luiz Fux em cancelar a votação das medidas anticorrupção como interferência indevida no legislativo. “O parlamentar tem a prerrogativa de fazer emendas. O relator pode apresentar um projeto novo em qualquer projeto, independente de onde venha, do Executivo, do Judiciário ou de iniciativa popular”, disse Maia.