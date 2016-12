MULTIDÃO

Não foi surpresa a procissão de Santa Luzia contar com uma presença estimada superior a 100 mil fiéis. Foi a repetição dos anos anteriores. Populares com vestes iguais às da Santa, outros de pés descalços, pagando promessas por graças alcançadas e superação de dificuldades.

BISPO

Demonstrando sua fé em Santa Luzia e a alegria com o sucesso da festa, o bispo diocesano, Dom Mariano Manzana acompanhou todo o cortejo caminhando ao lado dos fiéis. A festa de Santa Luzia teve participação estadual, inclusive com sua imagem indo até Natal.

PAPA

No próximo sábado, o Papa Francisco completará 80 anos. A data será comemorada com celebração eucarística na Capela Paulina, no Vaticano, com a presença dos cardeais residentes em Roma. Após a missa, agenda normal para o Papa que receberá autoridades internacionais.

MUÇULMANOS

Atualmente, os seguidores do cristianismo representam mais de 2 bilhões da população mundial, enquanto os muçulmanos chegam a 1,6 bilhões de pessoas, ou seja, 23,4% da população mundial. Segundo estudos comparados, até 2050 os muçulmanos serão quase o mesmo número de cristãos.

INOVAÇÃO

Os fiéis aprovaram as modificações introduzidas nos festejos, como a cassação da palavra de detentores de mandatos políticos no patamar da igreja. A decisão agradou também aos políticos de oposição aos que tinham acesso ao microfone.

AUSÊNCIA

Os políticos regionais, Garibaldi Alves, Fátima Bezerra, José Agripino, governador Robinson Faria, deputados federais e deputados estaduais não compareceram. Entretanto, a ausência mais notada foi a do prefeito Francisco José, talvez, a primeira vez em que um prefeito de Mossoró não comparece ao encerramento da Festa de Santa Luzia.

PRESENÇA

Sandra Rosado, Larissa Rosado, Lairinho Rosado, Rosalba Ciarlini, Beto Rosado mantiveram a tradição que vem desde o saudoso deputado federal Vingt Rosado que, durante toda sua vida, participou da procissão de Santa Luzia, mesmo quando perdeu a visão.

ESCURIDÃO

No trajeto da procissão, a população reclamava da escuridão nas ruas e do lixo espalhado nas calçadas. Vale a pena lembrar que o prefeito vendeu um discurso de construção de uma imagem de Santa Luzia que seria a mais alta do Brasil. Lamentável.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa do RN realiza, hoje, solenidade de entrega das medalhas do Mérito Legislativo, Mérito Social e Mérito Cultural em reconhecimento aos potiguares que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Nenhum mossoroense foi lembrado.

CORREÇÃO

O Tribunal de Justiça do RN criou mais uma dificuldade para o governo do estado. Em decisão exarada ontem, haverá correção monetária dos salários pagos com atraso aos servidores estaduais. A decisão prevê multa de até 30 mil para o governador Robinson Faria e outras autoridades do estado, caso a medida não seja cumprida.