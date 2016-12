PROCISSÃO

Como acontece todos os anos, a procissão de Santa Luzia deverá trazer à Mossoró políticos de todo o estado. Neste ano, porém, não haverá os também costumeiros pronunciamentos do governador e do prefeito da cidade. Aliás, nenhum político fará uso da palavra.

ESCLARECIMENTO

A Assessoria Jurídica da Força do Povo nota a respeito da desaprovação das contas de campanhas da prefeita e vice-prefeitas eleitas de Mossoró. Diz respeitar a decisão do juiz Cláudio Mendes Junior mas asseguram a inexistência de irregularidades nessas contas.

FEMURN

O senador Garibaldi Alves participou de reunião com prefeitos do Rio Grande do Norte, na sede da Femurn que procuram receber os percentuais da repatriação dos recursos. Ficou acertado que a bancada federal buscará o ministério do Planejamento com esse objetivo.

PAGAMENTO

Segundo o presidente da Femurn, Ivan Lopes Júnior, mais da metade dos municípios potiguares não terão recursos suficientes para o pagamento da folha. A expectativa é que essa transferência aconteça na próxima semana, algo em torno de R$ 104 milhões.

INTERVENÇÃO

O governador Robinson Faria assinou, ontem, termo de acordo que manterá por mais nove meses a intervenção judicial na Fundação da criança e do Adolescente, FUNDAC. O advogado Ricardo Cabral continuará na presidência do Órgão.

PROCON

A Assembleia Legislativa do RN assinou convênio com a OAB/RN para estender os serviços do Procon da Assembleia aos municípios que ainda não possuem esse serviço. O Procon Móvel oferecerá à população atendimento jurídico em suas demandas, disse o presidente Ezequiel Ferreira.

ABORTO

O STF poderá reformular decisão da primeira turma que firmou o entendimento de que praticar aborto nos três primeiros meses de gestação não é crime. Essa decisão foi sobre um caso específico, mas outros magistrados poderão adotá-la em suas instâncias.

CARISMA

Apesar de bombardeado por todos os lados, o jornal Folha de São Paulo divulgou pesquisa do instituto Datafolha que aponta o ex-presidente Lula em primeiro lugar nas intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2018. Marina lidera no segundo turno com 9% acima de Lula.

PRESSA

O presidente Michel Temer enviou carta ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedindo celeridade nas investigações em andamento por conta das “sérias crises econômicos que o país atravessa” e que os vazamentos geram clima de desconfiança e incerteza que estão obstruindo ações do governo.

REFORÇO

Por conta da votação da PEC 55, que estabelece um teto para os gastos públicos para os próximos 20 anos, o governo do Distrito Federal mobilizará de 600 a 2.000 policiais no sentido de evitar quebra do patrimônio público por parte dos manifestantes.