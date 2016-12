SUJEIRA

Apesar do contrato milionário com a prefeitura de Mossoró a empresa da coleta de lixo, Vale Norte, reclama da falta de pagamento e colocou apenas um veículo para realizar o serviço. O resultado é que Mossoró está com lixo acumulado nas ruas e nas calçadas.

ERRO

Questionado sobre o desgaste político do atual prefeito, o vereador Soldado Jadson considera que Francisco José errou na escolha de alguns auxiliares além de ter se isolado dos companheiros que ajudaram em sua eleição.

TIBAU

Apesar do protesto dos taxistas locais, nos últimos dias, o prefeito de Mossoró tem preferido permanecer em sua residência de veraneio em Tibau. Evita as manifestações contra sua administração que têm sido cada vez mais frequentes.

UNIVERSIDADE

Em entrevista ao programa Observador Político, o padre Charles Lamartine adiantou que ele e o padre Sátiro Cavalcante Dantas planejam, para futuro próximo, a criação da Universidade Católica do Rio Grande do Norte, com sede em Mossoró.

ESCOLA

Os interessados em assuntos relacionados à política poderão acessar o site da Escola Judiciária Eleitoral, EJE, no site https://www.linkedin.com/company/escola-judici%C3%A1ria-eleitoral—eje, com especializados em Direito Eleitoral, Processo Eleitoral, Eleições, Democracia, Cidadania, ciência Política e Direito Constitucional.

PEC

Já está na Assembleia Legislativa a PEC onde o Governo do RN determina a execução do planejamento estratégico de longo prazo para o Estado. O RN é o terceiro estado a incluir o planejamento em sua própria legislação. Os outros dois são Minas Gerais e Pernambuco.

TRANSPOSIÇÃO

Em sua visita ao Nordeste, o presidente Michel Temer confirmou as novas previsões para a chegada das águas do rio São Francisco aos diversos rios da Região. Na Paraíba, até o primeiro trimestre de 2017, em Fortaleza até setembro e no RN no final de dezembro de 2017.

REPATRIAÇÃO

Outra notícia dada pelo presidente Temer nessa viagem e que agradou aos prefeitos é que os municípios conseguirão reforço de caixa com parte da multa obtida no processo de repatriação de dinheiro não declarado no exterior. Reforço para pagamento da folha de pessoal.

VEJA

A capa da revista Veja, desta semana, traz a delação de Cláudio Melo Filho, que trabalhou por doze anos como diretor de Relações Institucionais da Odebrecht: “Como a Odebrecht comprava o poder”. A denúncia está em 82 páginas e fala em propinas milionárias.

ISTOÉ

A revista que chega hoje às bancas ressalta outra delação, “Dilma Rousseff mandou a Odebrecht pagar R$ 4 milhões a Gleisi Hoffman” E, ainda, que a Procuradoria abre inquérito contra ex-presidente por causa das pedaladas fiscais em 2015.

ÉPOCA

Com vestes de imperador romano, a capa traz o senador Renan Calheiros que é chamado de “O imperador do Senado. O acordão entre Supremo, Planalto e Congresso para salvar o réu Renan Calheiros uniu Brasília, mas feriu as instituições. Valeu a pena? “.