CÂMARA

A temperatura atingiu limite máximo na Câmara Municipal de Mossoró. Dezessete vereadores que se sentiram ofendidos pelo procurador da Casa, Kennedy Salvador, avisaram ao presidente Jório Nogueira que só dariam quórum para votações se houvesse a sua substituição.

TEMPO

Infelizmente, para a Câmara Municipal, às vésperas do recesso e no final de mandato dos atuais vereadores, não haverá tempo suficiente para o presidente Jório recuperar o controle das sessões. Está sendo um triste final de legislatura.

AGÊNCIA

Quanto mais difícil o relacionamento da base aliada na Câmara Municipal com o seu presidente mais distante vai ficando a possibilidade de aprovação da Agência Reguladora, sonho de final de governo do prefeito Francisco José.

PAGAMENTO

No site oficial do Governo do RN a informação de no próximo sábado haverá o pagamento do funcionalismo para os que recebem até R$ 4 mil. Não haverá distinção entre ativos, inativos e pensionistas. Os que ganham acima desse valor vão esperar disponibilidade de caixa.

HIV/AIDS

O Hospital Rafael Fernandes promove nesta quarta-feira o Seminário de Atualização em HIV/AIDS. O encontro será realizado no Auditório da Igreja dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), na rua Rui Barbosa, Centro, em Mossoró, de 08 às 12 e de 14 às 17 horas.

SEBRAE

O Sebrae promove mobilização nacional para evitar que empresas sejam excluídas do Simples Nacional a partir do próximo mês, por conta de débitos tributários com a União. No Rio Grande do Norte, cerca de 7,5 mil empresas encontram-se nessa situação, com dívida superior a R$ 225,4 milhões.

REUNIÃO

O Supremo Tribunal Federal julgará hoje, em plenário, o processo que afasta Renan Calheiros da presidência do Senado. Ontem, Renan se reuniu com o presidente da República, Michel Temer, sendo acompanhado pelo líder senador Romero Jucá.

INTERMEDIAÇÃO

O Planalto tenta esfriar a crise entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. A solução intermediária seria Renan permanecer na presidência do senado, mas sairia da linha sucessória. Existe o temor da instabilidade política afetar a economia.

GILMAR

Para sentir a dimensão da crise, no próprio STF o ministro Gilmar Mendes criticou o colega Marco Aurélio e diz que ele “tomou uma posição ilegal” ao atingir outro poder de forma monocrática, o que seria inclusive caso de impeachment do ministro Marco Aurélio pois “ele extravasou o princípio da legalidade”.

VIANA

O senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, teria negociado com o STF sobre a liminar do ministro Marco Aurélio de Mello afastando o presidente Renan Calheiros do cargo. Depois desse entendimento é que o Senado divulgou a decisão de não acatar essa liminar.