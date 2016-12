INCONSEQUÊNCIA

Os vereadores, em sua grande maioria, julgaram inconsequente a decisão do presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Jório Nogueira, demitindo os servidores dos gabinetes de todos os parlamentares. O gesto não tem justificativa.

RESPONSABILIDADE

O vereador Jório Nogueira responsabilizou seus antecessores, vereadores Francisco Carlos e Alex Moacir pela inadimplência em que se encontra a Câmara Municipal. No contra-ataque, a informação que a Fundação Aldenor Nogueira onerou os cofres da Casa em R$ 600 mensais.

COBRANÇA

Dezessete dos vinte e um vereadores divulgaram nota protestando e denunciando o vereador Jório Nogueira por pagamentos suspeitos, entre os quais um contrato de R$ 100 mil para manutenção de dois aparelhos de ar condicionado localizados no plenário à empresa Barbara Graciely Silva Bezerra.

AGÊNCIA

A atitude do presidente Jório Nogueira inviabilizou a aprovação do projeto do Executivo criando uma Agência Reguladora do Município de Mossoró. Insatisfeitos, os vereadores não seguirão a orientação de aprovar a proposta, transferindo a votação para a futura Câmara.

MILTON

O médico e empresário Milton Marques de Medeiros, superintendente da TV Cabo Mossoró, será empossado hoje na Academia Mossoroense de Letras. Na oportunidade lançará o primeiro volume da trilogia “Deja Vu”, coletânea de artigos publicados na Gazeta do Oeste.

INTOCÁVEL

Ontem, o jornal Estado de São Paulo classificou a atitude dos procuradores que trabalham na Lava Jato de histriônica (histerismo, farsante, comediante, comportamento indigno, vil..). Hoje, a Folha de São Paulo publica que o “pacote do MP” não é intocável, nem salvador da Pátria.

GILMAR

O presidente Gilmar Mendes assume posição contrária aos “excessos” do Lava Jato e elogia pacote anticorrupção aprovado pela Câmara, sobretudo nos itens referentes ao habeas corpus e aceitação de provas ilícitas. O juiz Sérgio Moro, ao contrário, criticou essa mesma aprovação.

TRANSPOSIÇÃO

Uma boa notícia retransmitida pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, é de que as obras de interligação das águas do rio São Francisco com o Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte poderão ser concluídas antes do prazo previsto, no final do próximo ano.

RENAN

Além das programadas manifestações de rua pedindo o afastamento imediato do senador Renan Calheiros da presidência do Senado, a OAB nacional passou a defender a mesma tese. O presidente da Instituição, Cláudia Lamachia, divulga, hoje, nota pedindo esse afastamento.

CULPADO

O fato de ter virado réu não significa que seja culpado, mas é acusado de desvio de dinheiro proveniente da verba indenizatória do Senado. Os amigos do senador estão preocupados com a reação dos demais parlamentares diante da insatisfação popular com a classe política.