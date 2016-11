ENCONTRO

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini fez sua primeira reunião com os vereadores que irão formar sua base aliada. Estiveram presentes vereadores que já se encontram no exercício do mandato e outros que foram eleitos pela primeira vez, assumindo em 1º de janeiro de 2017.

REPETIÇÃO

Diante do resultado desse primeiro encontro, ficou acertado que a prefeita Rosalba e os vereadores promoverão reuniões semanais, até a posse em seus respectivos cargos. É preciso estar vigilante em relação ao que poderá acontecer até o final da atual administração.

AGÊNCIA

A Mesa Diretora da Câmara poderá colocar em pauta, na sessão de hoje, o projeto de lei do prefeito Francisco José que cria uma Agência Reguladora em Mossoró, com salários de fazer inveja a qualquer brasileiro. Acredita-se que será amplamente derrotado em sua pretensão.

COLAPSO

Pelas notas divulgadas pelos serviços médicos contratados para prestação de serviços nos diversos postos de saúde em Mossoró, poderá haver colapso total nesse atendimento. A falta de pagamento poderá fazer com que todos esses serviços sejam paralisados.

TCE

Nos dias 06 e 07 de setembro, o Tribunal de Contas do Estado apresentará o resultado do índice de Efetividade da Gestão Municipal, durante Encontro com Gestores Públicos Municipais. O índice mede a correpondência entre as ações dos governos e as exigências da sociedade no âmbito dos municípios do RN.

DISCRIMINALIZAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde Pública, Sesap, anuncia a abertura de leitos de UTI Neonatal em Currais Novos, além da reforma de parte da estrutura do hospital, com recursos do RN Sustentável. Tudo bem, mas, em Mossoró, a mesma Sesap fechou o Hospital da Mulher.

CONVITES

Começa a ser formatado o novo governo Rosalba Ciarlini. Alguns convites teriam sido feitos a futuros auxiliares, mas o assunto, é tratado com muita reserva. Ninguém se arrisca a apostar em nomes, evitando o risco de uma queimação antecipada.

ABORTO

Em decisão surpreendente, a 1ª turma do STF ontem, descriminalizou o aborto no primeiro trimestre da gravidez. A decisão valeu apenas para um caso, mas deverá se estender para os demais. Para o Tribunal, a criminalização do aborto nos três primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e o direito à integridade física e psíquica.

CORRUPÇÃO

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o pacote de medidas contra corrupção proposto pelo Ministério Público Federal, mas incluiu a punição por crime de abuso de autoridade a magistrados, procuradores e promotores.

SENADO

O presidente do Senado, Renan Calheiros, manteve para a próxima terça-feira a votação do projeto de abuso de autoridade: “os juízes mais do que nunca, precisam ser autônomos. Mas eles têm que se ater à responsabilidade. O juiz que exorbitar será punido pelo Judiciário”, afirmou.