JUSTIÇA

Médicos que prestam serviços à APAMIM, Casa de Saúde Dix-sept Rosado, Maternidade Almeida Castro, estão decididos a procurar o juiz federal que determinou a intervenção na Instituição. Ainda não receberam pelos serviços prestados em dezembro de 2015.

SECRETÁRIO

A prefeita eleita, Rosalba Ciarlini, ainda não decidiu quem será o futuro secretário da saúde. Além da competência, o escolhido terá de ter bom relacionamento com o secretário estadual, Dr. George Antunes, para que os programas possam ser executados em perfeita a sintonia,

ANESTESISTAS

Os anestesistas de Mossoró reclamam do tratamento que vêm recebendo da atual administração. O prefeito Francisco José, além de não estar pagando seus serviços, traz profissionais de outros estados, que estão rigorosamente com os pagamentos em dia.

ROBINSON

Emissários do governador Robinson Faria têm procurado manter contato com a prefeita eleita Rosalba Ciarlini. O assunto tem ficado restritos à área administrativa, mas, para início de conversa, pode significar a possibilidade de entendimentos políticos futuros.

ACERTOS

É difícil acreditar, mas há quem afirme que os vereadores estão sendo tentados com propostas financeiras para que votem favoravelmente ao projeto de criação da Agência Reguladora do município. Além da propina, a indicação para cargos vantajosos nessa empresa.

CÂMARA

Presidências da Câmara Municipal de Mossoró e da Federação dos Municípios estão na pauta das discussões. Ninguém deve apostar em nomes, pois a definição da escolha poderá ser definida nos minutos finais do processo de escolha.

SOLIDARIEDADE

O deputado Kelps Lima tem demonstrado ser um político que está sempre em contato com os movimentos da área em que exerce sua atividade. Por último, reuniu, em Natal, parte dos 81 eleitos para Câmaras, Prefeituras e vice prefeituras no Rio Grande do Norte.

PMDB

O PMDB realizará consulta interna para voltar a ser MDB. O líder, senador Romero Jucá, acredita que a legenda poderá ser fortalecida com essa mudança. “Se o PMDB fez a redemocratização, o MDB novo pode fazer a reconstrução social e econômica do país.

CREMAÇÃO

O corpo do líder cubano Fidel Castro percorrerá várias cidades da ilha cubana e, no dia 14 de dezembro, estará em Havana, quando será cremado. O governo de Raul Castro promulgou decreto anunciando que o país guardará nove dias de luto pela morte de Fidel.

REVOLUÇÃO

Fidel Castro mudou a história de Cuba com uma revolução que, depois, se tornou socialista, enfrentando os Estados Unidos durante meio século. Desde 2006 havia passado o poder ao irmão Raul Castro, hoje com 85 anos.