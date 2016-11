ROBINSON

O governador Robinson Faria esteve em Mossoró, ontem, para cumprir agenda com o ministro da agricultura Blairo Maggi. Declarou que virá passar dois dias na cidade para discutir problemas existentes sobretudo nas áreas da saúde e da segurança pública.

SEGURANÇA

Justificou o atraso nos programas relacionados à segurança pela necessidade que teve de substituir três secretários de Segurança, além da grave crise financeira enfrentada pelo Estado. Disse estar otimista em relação ao futuro do seu governo.

RESTAURANTE

A secretária do Trabalho, Julianne Faria, anunciou a instalação de novo Restaurante Popular em Mossoró, no Bairro Santo Antônio. Em Mossoró já existem três Restaurantes Populares, com fornecimento de refeições diárias ao preço de apenas R$ 1,00.

EMPRÉSTIMO

Como resultado do entendimento entre governadores e presidente da República, o Conselho Monetário Nacional autorizou 16 estados e o DF a contraírem empréstimo com o sistema financeiro no total de R$ 7 bilhões, até o final do ano. Para o RN serão R$ 900 milhões.

INFORMAÇÕES

O governo estadual disponibilizou site para acesso às informações sobre a situação financeira, no endereço www.transparenciarn.gov.br, onde o cidadão poderá acompanhar dados como frustração de receitas federais, receitas, despesas e custeio, participação dos poderes.

PACOTE

Os deputados estaduais estão conscientes do pacote fiscal que o governador Robinson Faria deverá encaminhar à Assembleia Legislativa. Entre as propostas, a elevação de 11% para 14% do índice de contribuição previdenciária e idade de 65 anos para aposentadoria dos servidores.

ALERTA

A população do Rio Grande do Norte está sendo alertada da gravidade na situação do abastecimento d´água. A Barragem armando Ribeiro Gonçalves está com 16% do seu volume total, a de Umarí, com 11%, o Santa Cruz com 20%. É preciso racionar de verdade.

ADUTORA

Depois da discussão sobre a responsabilidade da construção da adutora de engate rápido que levará água para quatro cidades do Seridó, Caicó, Timbaúba dos Batistas, São Fernando e Jardim de Piranhas, o DNOCS iniciou, ontem, a colocação da tubulação dessa obra.

ROUANET

O novo ministro da Cultura, deputado Roberto Freire, assegurou ao senador Garibaldi Filho e ao prefeito Carlos Eduardo que o Festival Literário de Natal, agendado para o período de 14 a 17 de dezembro poderá captar recursos para sua programação por meio da Lei Rouanet.

TRANSPOSIÇÃO

O ministro da Integração Nacional, informou aos senadores nordestinos Garibaldi Filho (RN), José Pimentel (CE) e Raimundo Lira (PB) que as águas da transposição do Rio São Francisco chegarão ao Rio Grande do Norte no final de setembro do próximo ano.