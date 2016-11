ALERTA

Coube ao vereador Lairinho Rosado questionar projeto do prefeito Francisco que criando autarquia municipal que terá custo mensal de R$ 92.075,00 somente em funções e cargos comissionados. Aprovado o projeto, todas as indicações para os cargos serão feitas pelo prefeito atual.

CONIVÊNCIA

A Mesa Diretora da Câmara não comunicou aos vereadores o “desembarque” desse projeto na Casa que poderia ser aprovado em sessão que aproveitasse a ausência dos oposicionistas. Os vereadores Lairinho e Francisco Carlos, sugerem audiência pública para discussão do projeto.

INCONSTITUCIONAL

Nomeados pelo atual prefeito, os dirigentes da nova autarquia terão mandato de cinco anos, isto é, até o mandato do sucessor da prefeita eleita Rosalba Ciarlini, com autonomia para nomear os cargos comissionados e ordenar despesas. Francisco não se incomoda, mas a lei não permite ao prefeito em final de mandato criar novas despesas.

AÇÃO

O prefeito Francisco José perdeu ação em desfavor do jornalista Dinarte Assunção, em 2ª instância. Quando a prefeitura de Mossoró marcava os caixões de defunto com o seu timbre, Dinarte lembrou o prefeito ao personagem Odorico Paraguaçu da novela O Bem-Amado.

TRANSFERÊNCIA

A discussão sobre a transferência de recursos partidários para candidatos de outros partidos existe, mas a Justiça Eleitoral tem aprovado contas em que essa transferência é feita entre legendas que disputam eleições em forma de coligações partidárias.

UBER

Enquanto a discussão sobre Uber, que realiza o transporte privado urbano, continua em alguns países, em Cingapura, o primeiro serviço de táxis autônomos, sem motoristas, funciona desde o mês de agosto. Começou com seis carros na rua devendo se expandir em poucos meses.

FÁCIL

Durante o 3º Encontro Nacional das Juntas Comerciais (ENAJ), o governador Robinson Faria assinou contrato de gestão do Fácil RN, programa que facilitará a abertura e regularização de empreendimentos do estado com redução de burocracia.

AGRIPINO

O Juiz Federal Janilson Bezerra Siqueira julgou improcedente o pedido do Ministério Público Federal para que o senador José Agripino devolva os valores recebidos referentes à aposentadoria que adquiriu desde 1995, como ex-governador, com base em lei estadual.

RENAN

O STF marcou para 1º de dezembro, a decisão sobre se aceita a denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, o que poderá fazê-lo réu pela primeira vez. A acusação é de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso e foi formalizada em 2013.

PETROBRAS

O megainvestidor George Soros, com fortuna estimada em 25 bilhões de dólares (84,5 bilhões de reais) voltou a investir na Petrobras, comp0rando 1,5 milhão de ações da empresa nos Estados Unidos. Durante a crise, Soro chegou a vender sua participação acionária na Petrobras.

PROCESSO

O presidente eleito dos EUA Donald Trump concedeu entrevista anunciando o que pretende fazer nos primeiros 100 dias de governo. Suavizou as ameaças de campanha, desistindo de processar a adversária Hillary Clinton e comparou a religião islâmica ao nazismo.