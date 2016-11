VERTENTE

Não se trata de nenhuma ação policial. A Operação Vertente foi anunciada pelo governador Robinson Faria para levar para Caicó e região cerca de 180 mil litros de água potável por dia para atender à população, por meio de dezenas de carros-pipa.

CANCELAMENTO

Por conta do agravamento da crise, Robinson cancelou sua presença e também não mandou representante para a reunião com o presidente Temer e governadores, na tarde de ontem, em Brasília, para discussão da crise existente nos estados brasileiros.

AGRAVAMENTO

A crise foi acentuada com a decisão da Agência Nacional de Águas em suspender a captação de águas superficiais a jusante do Açude Coremas, no trecho do Rio Piancó e Açude Armando Ribeiro Gonçalves, exceto para consumo de pessoas e para matar a sede dos animais.

FISCALIZAÇÃO

Nos últimos dias, severa fiscalização da CAERN com polícias militares da PB e do RN apreenderam bombas, drenos e sifões que faziam retiradas indevidas de cerca de 40/80 mil litros de água, por hora, nesse trecho. Captações subterrâneas também estão proibidas.

ARROCHO

Na reunião, ficou acertada possibilidade de ajuda do governo federal aos Estados, mas, em troca, os governadores terão de fazer um forte ajuste fiscal, reforma nas suas previdências, com elevação da alíquota de contribuição de servidores ativos e inativos para 14%.

DESEMPREGO

Pesquisa divulgada ontem pelo IBGE mostra que o Rio Grande do Norte, com 14,1%, tem a quinta maior taxa de desempregados na região Nordeste. A situação poderá se agravar, pois o mercado potiguar não dá sinais de recuperação como o esperado para o terceiro trimestre.

CÂMARA

Final de gestão do vereador Jório Nogueira na Câmara Municipal de Mossoró com discussão sobre quem é responsável pelo déficit existente nas contas do legislativo local. Os vereadores estão surpresos com a proposta de Jório para a demissão de assessores dos parlamentares.

AGRIPINO

A Justiça Federal no RN determinou que o Senado desconte do subsídio do senador José Agripino o valor que ultrapassa o teto remuneratório de R$ 33.763. Somando o subsídio de senador com aposentadoria de ex-governador o valor total é de R$ 64.234,11.

PUNIÇÃO

O PR pegou pesado com os deputados federais que votaram contra orientação partidária. Enquanto Clarissa Garotinho (RJ) foi expulsa da legenda, Zenaide Maia (RN) e Silas Freire (PI) foram suspensos por 12 meses. Nesse prazo não poderão exercer liderança de bancada ou a presidência de comissões temáticas no Congresso Nacional.

ECONOMIA

A adesão de até 18 mil funcionários do Banco do Brasil ao plano de aposentadoria incentivada poderá reduzir os gastos da instituição com pessoal em até R$ 3,8 bilhões, quando somado a redução de despesas administrativas, segundo o presidente do BB Paulo Rogério Caffarelli.

ANTICORRUPÇÃO

O projeto de lei anticorrupção deverá ser aprovado hoje. O relator deputado Onyx Lorenzoni aceitou incluir, por meio de destaques apresentados por bancadas partidárias a anistia ao caixa 2 e o crime de responsabilidade para magistrados e membros do Ministério Público.