AGÊNCIAS

O Banco do Brasil fechará seis agências no Rio Grande do Norte. Em Mossoró, será fechada a que funciona na sede da Petrobrás. Outras seis agências serão transformadas em postos de atendimento, tudo dentro do programa de ampliação do atendimento digital.

ROSALBA

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini não esconde sua preocupação com o sistema de saúde, em Mossoró. Tem recebido relatórios e sugestões sobre medidas que precisam ser adotas de imediato, logo no início do seu governo. O que está acontecendo é verdadeira calamidade.

PROCISSÃO

Em Natal, os políticos acompanharam a procissão da padroeira, Nossa Senhora da Apresentação. No final, o Arcebispo Metropolitano Dom Jaime Vieira celebrou missa e encerrou oficialmente as comemorações.

ÁGUA

Apresar da troca de acusações sobre a construção da nova Adutora de Caicó, o fornecimento d´água está paralisado por barramentos no rio Assú que traz água das barragens Curema/Mãe D`Água, localizadas na Paraíba. Nada a ver com DNOCS e/ou Governo do Estado.

RECURSO

Na última sexta-feira, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, negou recurso da ex-presidente Dilma Rousseff contra investigação de contas da campanha de 2014. Além de outras justificativas, considerou o recurso fora do prazo legal.

DIESEL

Será votado amanhã, em Comissão Especial na Câmara dos deputados, projeto de lei que autoriza a fabricação e a comercialização de veículos leves movidos a óleo diesel. O projeto recebeu parecer favorável do relator e deverá ser aprovado sem maiores discussões.

REFORMA

O Senado poderá aprovar amanhã a PEC 36/2016 que trata da reforma política. A proposta traz dois pontos considerados como essenciais, a cláusula de desempenho e o fim das coligações proporcionais. Sendo aprovada no Senado, a PEC ainda será votada na Câmara.

GEDDEL

Considerado homem forte de Michel Temer, o ministro Geddel Lima balançou no cargo, mas não caiu. Acusado de tentar interferir em decisão técnica do órgão do Ministério da Cultura Geddel foi chamado a conversar com o presidente Temer e ouviu que será mantido no cargo.

COMISSÃO

A decisão de Temer pela manutenção de Geddel motivou a abertura de procedimento para apurar a conduta ética do ministro pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Geddel terá dez dias para se manifestar sobre o assunto.

PERDÃO

Em mais uma decisão corajosa, o Papa Francisco autoriza o perdão da Igreja Católica às mulheres que abortaram. A orientação se deu através de uma carta apostólica divulgada ontem, segunda-feira. O aborto é um pecado que a doutrina católica considera muito grave, acarretando inclusive a excomunhão de mulheres e médicos que o praticaram.