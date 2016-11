LARISSA

O Tribunal Regional Eleitoral do RN marcou para o dia 19 de dezembro a diplomação dos candidatos eleitos em Natal, no pleito de 2016. O vice-prefeito eleito, deputado estadual Álvaro Dias renunciará a seu mandato legislativo, com posse imediata de Larissa Rosado.

SANDRA

Em Mossoró, os eleitos em 2016 serão diplomados no mesmo dia pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, Cláudio Mendes Júnior. Entre os diplomados, Sandra Rosado, que já ocupou os cargos de vice-prefeita, prefeita de Mossoró, deputada estadual e deputada federal.

REELEITOS

Dos 21 vereadores atuais, somente oito foram reeleitos, enquanto outros dois já haviam exercido o cargo e retornaram com novo mandato eletivo. A renovação atingiu 62%, um dos maiores patamares das últimas eleições.

ROBINSON

O jornalista Heitor Gregório chama atenção para a semelhança entre o cheque cidadão do governador Robinson Faria com o que culminou com a prisão do ex-governador Anthony Garotinho. No período eleitoral Robinson visitou municípios entregando esses cheques.

DESEMPREGO

A crise econômica que atinge o Brasil está fazendo com que detentores de diploma de nível superior aceitem trabalhos como recepcionista e faxineiro. Em período de crise os empregadores tentam pagar o menos possível e a exigir mais qualificação.

HUGO

O engenheiro Hugo Manso foi eleito presidente do diretório municipal do PT, em Natal. Hugo é dirigente do partido desde sua fundação em 1980 e, atualmente, é professor concursado do IFET e iniciou sua carreira profissional em Mossoró, na indústria do sal.

SUICÍDIO

A Diocese de Caicó promoveu debate sobre valorização da vida de prevenção ao suicídio. Entre os anos de 2010 e 2016 203 casos de suicídios foram registrados na Região. O bispo Dom Antônio Carlos questiona a existência de alguma coisa no consciente coletivo do seridoense, além dos fatores culturais, que o torna propenso ao suicídio.

GEDDEL

Não bastassem os problemas existente na crise nacional, o presidente Temer é surpreendido com o pedido de demissão do ministro da Cultura que saiu acusando outro ministro, Geddel Vieira de havê-lo pressionado para cometer ato de ilegalidade na Bahia.

LULA

Desde que não seja proibido de sair do país pelo juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula tem encontro marcado, na Rússia, com o presidente Vladimir Putin, com o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro e com o atual presidente Raul Castro.

CORRUPÇÃO

Referindo-se diretamente aos salários exorbitantes existentes em setores do Poder Judiciário, a senador Kátia Abreu, relatora da comissão que fará o pente-fino nessa área, afirma que “receber salário indevido também é corrução”.