SECRETÁRIO

Repetindo o que aconteceu quando governou o Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini deverá indicar o ex-deputado Carlos Augusto para a chefia do seu Gabinete, quando assumir pela quarta vez a prefeitura de Mossoró. Sua experiência política ajudará sua administração.

FRANCISCO

Em seus últimos dias como prefeito de Mossoró, Francisco José têm vem enfrentado ações originárias do Ministério Público. Ontem, o promotor Fábio Weimar instalou procedimento para investigar o reajuste em 30% o contrato da coleta de lixo com a empresa Vale Forte.

TERRENO

Ontem, também, a promotora Micaele Fortes Caddah entrou com mandado de segurança para que o prefeito Francisco José explique a doação de terreno para a Facene. Até o final do dia Francisco não havia respondido a esses dois questionamentos do Ministério Público.

FORUM

O governador Robinson Faria confirmou para a próxima semana a portaria que cria o Fórum Permanente para diálogo entre governo e movimentos estudantis. O entendimento possibilitou a desocupação da Secretaria da Educação por parte dos estudantes.

CONVOCAÇÃO

O reitor da UERN, professor Pedro Fernandes, informa que os aprovados no concurso da Universidade Estadual deverão ser convocados na primeira quinzena de janeiro de 2017, pois o processo que está em fase de recurso está pronto para ser homologado.

WILMA

A vice-prefeita e vereadora eleita de Natal, Wilma de Faria, recebeu a visita do prefeito Carlos Eduardo que foi ao seu apartamento pedir votos para seu candidato a presidente da Câmara. Wilma conversou bastante mas deixou claro que, na Câmara, será oposição ao prefeito.

ABUSO

Os advogados do ex-presidente Lula moveram ação contra o juiz Sérgio Moro, acusando-o de abuso de autoridade. Justificam a medida citando a condução coercitiva do ex-presidente, apreensão de bens e documentos de Lula e interceptação telefônica com divulgação do conteúdo dos diálogos.

RENAN

O senador Renan Calheiros enfrenta dificuldades para se manter na presidência do Senado até o final do seu mandato, que expira em 31 de janeiro de 2016. O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou abertura de mais um inquérito, o 12º, contra o presidente do Senado.

PAUTA

Por sua vez, o senador Renan Calheiros anunciou que o Senado aprovará até o fim do ano projetos que ajudarão o país a sair da crise. Entre eles a legalização dos jogos de azar, a regulamentação do serviço terceirizado, a reforma política e limite de gastos públicos.

REFORMA

Na próxima quarta-feira o Senado votará, em segundo turno, a Proposta de Emenda Política que prevê o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais (vereadores e deputados) e cria cláusula de barreira para atuação de partidos políticos.

ROBERTO

O presidente Michel Temer foi rápido em substituir o ministro da Cultura, Marcelo Calero, que pediu afastamento do cargo, alegando divergências com integrantes do governo. Para o cargo, foi nomeado o deputado federal Roberto Freire, do PPS-SP.