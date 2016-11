REPATRIAÇÃO

O presidente da Federação dos Municípios do RN, Ivan Lopes Júnior, divulgou nota onde revela a decepção com os valores transferidos pelo Governo Federal em relação aos recursos da repatriação. Esperava um repasse de até 200 milhões que ficou reduzido a apenas R$ 2 milhões.

NATAL

A prefeitura de Natal receberá a maior parcela, R$ 5.014,83 líquidos, mas 98 municípios potiguares ficarão com apenas R$ 142,16 líquidos. Com essa alteração, haverá dificuldades para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.

SOCORRO

Diante das dificuldades enfrentadas pelos Estados e municípios, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou que vai colocar em pauto projetos de ajuda tais como antecipação de royalties e venda de dívida ativa.

SOLUÇÃO

Mesmo assim, o estado de calamidade em que se encontram vários estados poderá não ter uma solução rápida. O Rio de Janeiro apresenta maior gravidade, mas o descalabro tomou conta de outras administrações estaduais.

FORÇA

O prefeito Francisco José está sentindo o esvaziamento do poder de quem está em fim de governo e foi derrotado nas eleições municipais. A base aliada não segue mais sua orientação e prefere ouvir a prefeita Rosalba Ciarlini sobre as votações na Câmara.

LÍDER

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini ainda não conversou sobre quem será seu líder na Câmara Municipal. A expectativa é que, até o dia da posse, contará com a maioria dos vereadores e somente a partir desse momento o líder poderá ser escolhido.

ENTREVISTA

Em entrevista concedida ao programa Cenário Político, na TCM, o ex-juiz Marlon Reis, um dos autores da Ficha Limpa, foi questionado sobre o que fazer com um juiz eleitoral que passou a campanha toda dizendo que não votassem em determinado candidato pois anularia seu voto e depois o mesmo candidato foi considerado inocente pelo TSE.

SEGURANÇA

O Ministério Público RN solicitou ao Estado que coloque à disposição sete policiais do Batalhão de Operações Públicas Especiais, Bope, considerados dos mais capazes no setor de segurança pública. Requereu ainda que o ônus dos salários fique com o Estado.

LULA

O ex-presidente lula foi intimado a comparecer à sede da Justiça Federal, em Curitiba, nos dias 21, 23 e 25 de novembro. A intimação foi feita em São Bernardo do Campo, cidade onde reside. Lula deverá acompanhar as audiências da ação penal em que é réu.

TEMOR

A prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acendeu a luz de alerta no Palácio do Planalto. O temor é que outros líderes regionais do partido venham a ser detidos pela Polícia Federal e o PMDB sofra enfraquecimento.