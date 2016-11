MAIRTON

O secretário de Recursos Hídricos, Maírton França, parece estar com os dias contados no governo Robinson Faria. Indicado para o cargo pelo prefeito de Mossoró, deverá ser substituído em janeiro pelo atual prefeito de Assú, Ivan Lopes Júnior.

MOSSORÓ

O governador Robinson Faria também se encontra com o levantamento completo de todos os cargos comissionados e funções do seu governo existentes na cidade de Mossoró para fazer a substituição dos seus responsáveis, quase todos indicados pelo prefeito Francisco José.

REFORMA

Quem também pretende substituir alguns auxiliares é o presidente Temer. O objetivo é melhorar a imagem do governo e dar um viés de “alta” para personagens discretos, mas que se encontram envolvidos em escândalos.

CÁRMEM

Pela terceira vez, desde que assumiu a presidência do STF, a ministra Carmem Lúcia, reuniu ais os presidentes dos TJs. No encontro foram discutidos temas ligados à segurança pública, situação dos presídios, judicialização da saúde e pagamento da folha do Judiciário.

RECUO

O relator do pacote das medidas anticorrupção, deputado Onyx Lorenzoni, DEM-RS, retirou do parecer o item que instituía o crime de responsabilidade para magistrados, promotores e procuradores, alegando que não era o momento de fazer esse tipo de discussão no Congresso.

FORO

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado deve votar amanhã a PEC 10/2013 que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República nas infrações penais comuns. Estima-se que 22 mil autoridades possuem algum privilégio de foro por conta da função que ocupam no país.

BOLSONARO

Entusiasmado com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, o deputado Jair Bolsonaro está animado em concorrer à presidência do Brasil em 2018. O parlamentar rompeu com seu partido, o PSC, e está de o lho no PRB, do prefeito eleito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella.

CRISE

O governo do RN ainda não tem os recursos necessários para pagar o 13º salário dos servidores. O mesmo acontece em relação aos fornecedores, levando o governador a avaliar a possibilidade de decretar estado de calamidade.

TRANSIÇÃO

A comissão de transição nomeada pelo prefeito Francisco José não vem cumprindo as determinações do Ministério Público e vem sonegando informações à comissão indicada pela prefeita eleita Rosalba Ciarlini.

INSTABILIDADE

O presidente Michel Temer declarou em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, que uma eventual prisão do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato poderá causar instabilidade para o governo e para o País.