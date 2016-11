DESEMBARGADOR

Com tanta visibilidade política, o desembargador Cláudio Santos passou a ser cogitado como possível candidato nas eleições de 2018. As especulações vão desde o cargo de governador, passando ainda pelo de senador ou de vice-governador. As cartas estão na mesa.

RECLAMAÇÃO

Diferente do que aconteceu quando assumiu o governo do Estado, a prefeita eleita Rosalba Ciarlini não precisará mostrar as dificuldades que enfrentará por conta da gestão do atual prefeito. A cidade inteira já conhece a calamidade a que o município foi levado por Francisco.

APOSENTADORIA

Nos próximos dez anos, quase metade dos servidores estaduais terão direito a requerer aposentadoria. Para o economista Paulo Tafner, esse número é resultado do boom de contratações ocorridas entre 1980 e 1990, no período da redemocratização.

MODELOS

Não é apenas Melania Trump, uma estrangeira, nascida na Eslovênia, antiga Iugoslávia, que trabalhou como modelo que se tornou primeira-dama de uma grande Nação. Carla Bruna, italiana, também foi modelo e se tornou primeira-dama na França, casada com o presidente Nicolas Sarkozy.

ANTONOV

Maior avião do mundo, o Antonov pousará amanhã em Guarulhos, São Paulo, onde ocupará a vaga destina a três Boeings 7474. Construído para transportar um ônibus espacial soviético, o Antonov levará para o Chile um gerador de 150 toneladas fabricado no Brasil.

REAÇÃO

Magistrados de todo país reagem à possibilidade de serem investigados normalmente como acontece com todos os cidadãos. São contra o foro privilegiado, mas consideram a análise dos salários dos três poderes que excedem o teto constitucional como retaliação dos políticos ao Poder Judiciário.

TETO

Nos últimos dias, tem circulado nas redes sociais valores percebidos por juízes do Tribunal do Trabalho, com valores brutos situados entre R$ 150 mil e R$ 180 mil. Não dá para dizer que essa investigação é pura retaliação para com o Poder Judiciário. Aliás, o desembargador Cláudio Costa, presidente do TJRN, criticou esses super-salários de alguns magistrados.

TETO II

O Senado formou comissão que terá o prazo de 20 dias para fazer esses levantamentos e apresentar soluções. Serão investigados salários nos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. Tudo por conta da busca de equilíbrio da folha de pagamento da administração pública.

VEJA

A revista Veja da semana destaca em sua capa o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, analisando os desafios que terá de enfrentar, a incerteza do cumprimento dos seus compromissos e como será a relação EUA-Brasil no governo do novo presidente.

ÉPOCA

Na revista época, o assunto é semelhante. Traz o presidente eleito Donald Trump na capa e afirma que ele riu por último, pois ninguém imaginava que ele pudesse ganhar essas eleições. Sua vitória gera incertezas não apenas nos EUA, mas no mundo inteiro.

ISTOÉ

A revista IstoÉ da semana preferiu dedicar sua capa, mais uma vez, ao ex-presidente lula. Na reportagem, a afirmativa que ele recebeu propina em dinheiro vivo e aponta Dilma como intermediária de recursos desviados da Petrobrás. Trump também mereceu manchete na capa.