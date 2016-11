CANDIDATO

Depois de disputar a prefeitura de Mossoró, o geólogo Gutemberg Dias anuncia que será candidato a deputado estadual, dentro do projeto do seu partido, o PCdoB, para ampliar o espaço político no Rio Grande do Norte.

SENADOR

Mesmo que não haja anúncio oficial, comenta-se que Tião da Prest estuda a possibilidade de disputar uma das vagas ao Senado ou, no mínimo, concorrer a uma cadeira de deputado federal. Seu companheiro de chapa, Jorge do Rosário, seria candidato a deputado estadual.

FACENE

A simples doação de um terreno à Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, FACENE, tem se tornado motivo de polêmica na Câmara Municipal. A prefeita Fafá Rosado doou um espaço situado no Abolição, em 2008, mas a beneficiada nunca investiu no local.

VALORIZAÇÃO

O vereador Claudionor dos Santos está defendendo a permuta do terreno doado à FACENE por um outro localizado no bairro Nova Betânia, avaliado em R$ 10 milhões. O secretário Renato Fernandes solicitou aos vereadores que aprovem rapidamente essa permuta.

SECRETÁRIOS

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini já tem os nomes dos que ocuparão as secretarias no seu quarto mandato como prefeita de Mossoró. O anúncio, entretanto, somente se dará no final de dezembro, quando também definirá as primeiras ações de governo.

AUDITORIA

O Governo do estado solicitou ao Tribunal de Contas que promova auditoria na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a começar pela folha de pessoal. Tudo normal, se não estivesse existindo uma guerra contra a UERN, iniciada pelo presidente do TJRN.

SEGURANÇA

Rio Grande do Norte, Sergipe e Rio Grande do Sul serão os primeiros estados beneficiados com o Plano Nacional de Segurança Pública, que deverá ser iniciado ainda em 2016. O Plano foi apresentado pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes em encontro realizado em Goiás.

SUSPEITOS

No Rio Grande do Norte, calcula-se que o programa Bolsa Família tem 24.607 beneficiários suspeitos recebendo esse benefício. Nessa relação estão servidores públicos, pessoas falecidas e até doadores para as campanhas políticas em valores superiores aos valores da bolsa.

SECRETARIA

A secretaria de Recursos Hídricos, ocupada por Mairton França, indicação do prefeito Francisco José, começa a ser cobiçada por várias lideranças políticas. Pela importância que possui, o governador Robinson Faria fará a substituição dentro do critério político, visando a reeleição.

REPATRIAÇÃO

O presidente Michel Temer alerta aos prefeitos para que entrem em contato com o governo federal para saberem o que cada prefeitura receberá com os recursos da repatriação. Com esses valores poderão quitar a folha de pagamento do 13º salário.

BLOQUEIO

Os estados conseguiram bloquear no STF os recursos do programa de repatriação. Querem um repasse maior do que o pretendido pelo governo federal. Até o momento, a Repatriação arrecadou R$ 46,8 bilhões, dos quais, R$ 4,026 ficaram com os Estados.

REELEIÇÃO

O senador Aécio Neves articula o fim da reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito. A ideia é que, sendo aprovado, o projeto entre em vigor imediatamente, impedindo o presidente Michel Temer de disputar um novo mandato presidencial.