PROIBIÇÃO

­Acatando pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça proibiu o prefeito Francisco José da Silveira Júnior de realizar novos contratos até o fim de sua gestão. Mesmo em se tratando de serviços da saúde, Francisco terá que apresentar justificativa para prévia análise do MPE.

TRANSIÇÃO

A equipe de transição indicada da pela prefeita eleita Rosalba Ciarlini não tem recebido informações administrativas por parte daquela indicada pelo prefeito Francisco José. Contudo, preferiu não discutir o assunto, obtendo algumas informações por meio de outros caminhos.

VIOLÊNCIA

Em 2015, o Rio Grande do Norte apresentou redução de quase 10% em suas estatísticas de violência em relação a 2014. Infelizmente, o fenômeno não está sendo repetido em 2016 que mostra crescimento de 22,8% até outubro, comparado com o mesmo período de 2015.

DEFASAGEM

35% dos quadros na Polícia Militar estão vagos. Na Polícia Civil a defasagem chega a 70%. Sem orçamento para contratar novos policiais e sem poder exceder os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal o governo aposta na trabalho de inteligência para diminuir o problema.

ESTATÍSTICA

No Rio de Janeiro em 10 anos, a polícia mata quase o dobro da polícia de todos os Estados Unidos da América. Nesse período, a polícia do RJ foi responsável pela morte de 8.052 pessoas, enquanto nos EUA, segundo o FBI, esse número atingiu 4.526 pessoas.

CAERN

O governador Robinson Faria não tem conseguido manter os compromissos assumidos com a população. Disse que não fecharia o Hospital da Mulher. Fechou! Disse que não privatizaria a CAERN, mas o BNDES informou que o RN mostrou interesse em privatizar a Empresa.

PLANALTO

Ontem, o governador Robinson Faria esteve em audiência com o presidente Michel Temer, onde apresentou relatório sobre a crise econômica. Segundo ele, o Rio Grande do Norte já deixou de receber mais de R$ 1 bilhão de transferências federais previstas para este ano.

KASSAB

Robinson foi acompanhado do ministro da Ciência e Tecnologia do governo Temer, Gilberto Kassab e do filho, deputado federal Fábio Faria. No final, disse que o presidente mostrou-se sensível aos apelos e prometeu encontrar alguma forma de ajudar a superar esse impasse.

ROSALBA

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini participa, em Brasília, do Seminário Novos Gestores 2017-2020. Para Rosalba, “é preciso buscar por soluções para bem gerir o nosso município nos próximos quatro anos. É com novas ideias e muito trabalho que vamos recolocar Mossoró no rumo certo”.

CLÁUDIO

Depois da polêmica por defender a privatização de instituições estaduais, o presidente do Tribunal de Justiça desembargador Cláudio Santos fez duras críticas à justiça do Trabalho que “custa duas vezes mais do que todos os benefícios que traz em reclamações trabalhistas”.