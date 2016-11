ESCLARECIMENTO

Sobre ação do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte em desfavor da prefeita eleita Rosalba Ciarlini, sua assessoria emitiu nota informando que a contrapartida do governo estadual era muito alta e estava acima da capacidade financeira do Estado.

PROJETOS

Rosalba está novamente em Brasília buscando recursos para Mossoró, sobretudo na Caixa Econômica Federal onde discute novos projetos na área da construção civil. A prefeita eleita reivindica mais recursos para novas obras do programa Minha Casa, Minha Vida.

PRESIDÊNCIA

Embora o assunto da presidência da Câmara Municipal tenha seus momentos decisivos nos instantes que antecedem a votação, vários pretendentes estão mantendo contatos com os demais colegas objetivando viabilizar seus nomes para o cargo. É um trabalho de fôlego.

GREVE

Os servidores municipais continuam insatisfeitos com os constantes atrasos no pagamento dos salários, mas decidiram encerrar a greve iniciada em 24 de outubro passado. Voltam hoje ao trabalho, mas participam, amanhã, da parada nacional quando realizarão ato público.

JUSTIÇA

Em Natal, a Justiça determinou mais uma vez que o Estado apresente o projeto para construção de uma cadeia pública em Natal ou na Grande Natal, em decisão que vem sendo adiada desde 2009. A solução talvez esteja na entrega dos R$ 100 milhões anunciadas pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos.

NATAL

O prefeito Carlos Eduardo abre hoje a programação do período natalino na capital do estado. Às 18:30 será acesa oficialmente e entregue à população natalense a tradicional Árvore de Mirassol, com seus 112 metros de altura. Em Mossoró, ainda não se fala sobre o Natal.

BICHO

Comissão Especial do Desenvolvimento aprovou, ontem à noite, projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, onde também está incluído o jogo do bicho. O projeto é de autoria do senador Ciro Nogueira tem como justificativa o aumento de arrecadação.

BARREIRA

O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a PEC que cria cláusula de barreira para atuação de partidos políticos e acaba com a coligação nas eleições proporcionais. Foram 58 votos a favor e 13 contrários. A votação em 2º turno ficou agendada para o próximo dia 23.

CÂMARA

Na Câmara dos Deputados, em segundo turno, os deputados aprovaram a Medida Provisória 742/16 que permite às emissoras de rádio transmitirem a Voz do Brasil entre as 19 e as 21 horas do mesmo dia. A matéria será enviada ao senado

INVESTIGAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Ministério Público não precisa pedir autorização para investigar agentes com foro especial. A decisão é resultado de recurso especial interposto para MP no Rio Grande do Norte e terá repercussão para todos os MPs dos Estados brasileiros.