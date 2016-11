ENTREVISTA

O desembargador Cláudio Santos costuma usar termos fortes quando defende suas opiniões. Par ele, a revolta dos mossoroense com a proposta de privatização da UERN por ele defendida é uma reação histérica desnecessária. Além da UERN, o desembargador sugere a privatização da CAERN, CEASA e Potigás.

DISPOSIÇÃO

O desembargador Cláudio Santos demonstra mais coragem e disposição no enfrentamento das ideias relacionadas à Mossoró, mesmo que possam parecer antipáticas, do que o governador Robinson Faria que, há vários meses, tem evitado desembarcar na cidade.

VEREADORES

A prefeita Rosalba Ciarlini deverá convidar, nos próximos dias, os vereadores que apoiarão sua administração. Será o primeiro contato com a futura base aliada, mas, nessa oportunidade, não serão discutidos assuntos da própria Câmara como a eleição do futuro presidente da Casa.

PRESIDÊNCIA

Da mesma forma que os vereadores se articulam para a escolha das futuras Mesas, os prefeitos eleitos também pensam na eleição do futuro presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, tendo como meta principal a recuperação da entidade.

ALUGUEL

O advogado e médico, Elsias Nascentes Coelho, presidente da Comissão de Saúde da OAB Mossoró revelou, em entrevista ao jornalista Regicarte, TV Câmara, que a prefeitura deve 40 meses de aluguel do prédio onde funciona a Casa de Saúde São Camilo de Lellis.

FUNDAÇÃO

A ex-presidente Dilma Rousseff será convidada, oficialmente, a assumir a presidência do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, responsável pelo setor acadêmico do PT. A ideia inicial era Dilma assumir a presidência da Fundação, mas as reações foram grandes.

SEGURANÇA

O governador Robinson Faria deverá solicitar a permanência da Força Nacional no estado por mais 60 dias. A justificativa é que não houve tempo suficiente para conclusão das instalações dos sistemas de bloqueadores dos sinais de radiocomunicação nas unidades prisionais do RN.

REFORMA

A Câmara dos Deputados poderá aprovar, ainda este ano, pontos considerados menos polêmicos da reforma política. Os mais complicados incluem voto distrital, lista fechada e financiamento de campanhas eleitorais que ficarão para o próximo ano.

FORO

A CCJ do Senado poderá iniciar em breve o projeto que extingue o foro privilegiado. Embora os políticos sejam os mais visados, no Brasil, cerca de 22 mil autoridades possuem privilégio de foro por conta da função que ocupam, seja perante o STF, STJ e outros tribunais.

OPOSIÇÃO

Tião Couto e Jorge do Rosário, que disputaram com Rosalba Ciarlini a prefeitura de Mossoró, tentam articular a oposição ao futuro governo. A tarefa não tem sido fácil, sobretudo no que se refere à escolha do futuro presidente da Câmara Municipal.