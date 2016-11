DESEMBARGADOR

O desembargador Cláudio Costa, presidente do TJRN, pediu para ser entrevistado no programa Espaço Político, na TCM, na próxima terça-feira. Não se sabe se visitará outras emissoras de TV e rádio nem se concederá entrevista geral aos órgãos locais de imprensa.

REITOR

Vale a pena lembrar que a TCM pertence ao ex-reitor Milton Marques de Medeiros que, até o momento, não se posicionou sobre a polêmica da privatização da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, como também o ex-reitor José Walter da Fonseca.

ACEITAÇÃO

É preciso entender que, em Natal, a tese do desembargador Cláudio Santos é de aceitação total. Admite-se até que suas declarações fazem parte de um contexto mais amplo, com grupos privados entrando de cabeça na educação do nosso Estado.

LEODICE

A ex-secretária de saúde, Leodice Cruz, pediu exoneração do cargo, mas continua exercendo influência total entre seus funcionários. O seu substituto, Antônio José Gusmão de Almeida não consegue nenhuma determinação sem passar antes por Leodice.

JÓRIO

O vereador Jório Nogueira continua sendo o mais fiel seguidor do governador Robinson Faria em Mossoró. Mesmo assim, não conseguiu substituir as indicações do prefeito Francisco José. Com indicados ocupando os principais cargos e funções do Governo em nossa cidade.

SANDRA

Eleita vereadora no último pleito, a ex-deputada Sandra Rosado foi entrevistada no Espaço Político da TCM. Serena e segura, falou de sua experiência política e relembrou que seu pai, Vingt Rosado, foi vereador por duas vezes e dois dos seus filhos ocuparam o mesmo posto.

GARIBALDI

Em meio a tantas acusações, o senador Garibaldi alerta que é preciso separar doação legal da propina e que toda generalização é perigosa. A opinião é que quase ninguém escapa desse purgatório na política nacional e alguns estão pra lá do inferno, quando o assunto é caixa dois.

MULHERES

Ministra Luciana Lóssio, TSE, recebeu cerca de 30 mulheres representantes da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, do jornalismo e da ONU para debater a participação feminina na política brasileira. Nas últimas eleições, 16 mil candidatas não receberam sequer um voto.

MAIORIA

Apesar de o eleitorado do país ser formado por uma maioria feminina (52%), em 1.286 cidades não houve nenhuma mulher eleita para o cargo de vereador e em apenas 24 municípios as mulheres representam a maioria dos eleitos para a Câmara de Vereadores.

FHC

Partidários do governador Geraldo Alkmin interpretam o movimento “Volta FHC” como uma tentativa de neutralizar, dentro do PSDB, o poder conquistado pelo governador de São Paulo que passou a ter mais evidência que o senador Aécio Neves, derrotado em Belo Horizonte.

EUA

A três dias das eleições, Hillary Clinton tem pequena vantagem sobre o concorrente Donald Trump. Os dois realizam maratona em alguns estados para tentar mobilizar e convencer os últimos indecisos a votar nas eleições presidenciais americanas, na terça-feira.