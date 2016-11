ROBINSON

Demonstrando bom senso o governador Robinson Faria postou em seu Twitter: AVISO IMPORTANTE: Não vou privatizar a UERN que exerce papel importante para educação potiguar e é um patrimônio do povo. Não faz parte da minha política de governo privatizar a UERN.

AUDIÊNCIA

Pode ser mera coincidência, mas poucos dias antes das declarações sobre a UERN, Cláudio Santos, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, recebeu militantes da política mossoroense. Não se sabe se a privatização entrou na pauta da discussão.

MOSSORÓ

O governador Robinson demorou muito pouco tempo em Mossoró. Apenas o tempo de embarque e desembarque de sua viagem à Baraúna, onde levou o programa Microcrédito do Empreendedor. Até o final de 2018 o programa deverá investir cerca de R$ 40 milhões.

EQUÍVOCOS

Quem forneceu os dados sobre custos nas Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por desconhecimento ou má-fé, manipulou os dados sobre custos para seu funcionamento. O magistrado falou em custo anual de R$ 317 milhões, bem acima da realidade.

PARCERIA

Oficialmente, sem ligações com grupos políticos em Mossoró, o governador Robinson declarou que manterá parceria administrativa com a prefeita eleita Rosalba Ciarlini. O que for considerado importante para a cidade receberá toda sua atenção.

LIVRO

O advogado Wellington Barreto, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, lança nesta sexta-feira, 4, o seu 12º livro “Teses Acatadas no Tribunal do Júri”, às 19 horas no Oba Restaurante, BR 304, próximo ao Hotel Termas.

MAMOGRAFIA

Em Natal, mesmo com o fim de mais uma edição do “Outubro Rosa”, campanha de prevenção do câncer de mama, a prefeitura municipal fez parceria com o Grupo Reviver e continuará com os mutirões de mamografia durante todo mês de novembro, por meio de uma unidade móvel.

CÂNCER

Enquanto isso, em Mossoró, a Liga de Combate ao Câncer é obrigada a dispensar funcionários por conta do atraso nos pagamentos, por parte da prefeitura de do governo do Estado, aos serviços prestados a pacientes usuários do SUS de toda uma Região.

NEGRI

O filósofo marxista, italiano, Antônio Negri, considera que dificilmente o PT conseguirá se recuperar da situação na qual foi empurrado. Acredita que o PT está pagando por alguns erros cometidos na gestão do poder, quando caminhou no sentido neoliberal.

LEWANDOWSKI

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, defendeu o reajuste do salário de juízes, dizendo que seus vencimentos estão corroídos pela inflação. E, assegura que o posicionamento a favor do aumento não é “feio” nem “antissocial”. Projeto tramita no Senado e prevê reajuste de 16,3%.

MARCELA

A primeira-dama Marcela Temer tem sido procurada para projetar ações do governo. O ministro da saúde convidou-a para madrinha da campanha que será iniciada no dia 25 de novembro, como Dia Nacional de Combate ao mosquito Aedes aegypti.

FHC

O movimento “Volta FHC” está gerando críticas entre os próprios tucanos. No caso de Temer ser cassado este ano, o que é pouco provável, o presidente seria escolhido pelo Congresso. O próprio FHC vem desautorizando essa articulação e o assunto deverá ser encerrado.