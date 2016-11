NATAL

Quem vai à Natal fica espantado com a repercussão das declarações do desembargador Cláudio Santos sobre a privatização da UERN. A proposta é recebida com simpatia pelos que residem na capital, posição que precisa ser melhor interpretada na comunidade universitária.

ASSEMBLEIA

Os deputados estaduais estão demorando em defender a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, fica registrado o prejuízo pela falta de um representante de Mossoró no Legislativo Estadual. O mais estranho é que a Universidade é estadual, e não de Mossoró.

CANDIDATOS

No período eleitoral, os candidatos a prefeito e vice de Mossoró, Tião Couto e Jorge do Rosário foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Justiça RN, Cláudio Santos. Entretanto, não se acredita que a privatização da Universidade não deve ter passado pela pauta da agenda

COBRANÇA

As ex-deputadas Sandra e Larissa Rosado solidarizaram-se com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e cobraram posição mais efetiva do governador Robinson Faria e do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira.

SERVIDORES

Quem procura holofotes termina ofuscado. O Sindicato dos Servidores da Justiça do RN, em nota oficial, reclama que “falta papel nos banheiros do Fórum Miguel Seabra”. Pode ser oposição pura e simples, mas a nota foi divulgada.

POLÍTICA

Nas últimas eleições, sobretudo em Mossoró, foi defendida a tese, largamente derrotada, da substituição dos políticos pelos empresários. Claro que uma proposta de privatização do ensino público se enquadra perfeitamente na visão empresarial, nunca por quem vê no Estado a responsabilidade maior pela educação do seu povo.

REAFIRMAÇÃO

O que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral propôs, mesmo, foi a privatização da UERN. Em entrevistas posteriores reafirmou suas declarações e defendeu com mais ardor essa proposta. No caso de sair candidato a governador do RN, o desembargador não começou bem.

INSEGURANÇA

Logo após as eleições de 2014, o vice-governador eleito, deputado estadual Fábio Dantas, e a advogada Tatiana Mendes, hoje, chefe da Casa Civil do governador Robinson faria, foram assaltados quando saiam do apartamento do governador recém-eleito, em Areia Preta.

PREFEITO

Os assaltantes também perseguem o prefeito. Enquanto Carlos Eduardo participava de audiência na Câmara Municipal de Natal, dois homens abordaram o motorista oficial e levaram a camionete Hilux que é utilizada pelo prefeito de Natal.

REPASSE

Pena que o desembargador Cláudio Santos não tenha oferecido o repasse de recursos ao governo do Estado para aplicação na UERN. Definiu as áreas da saúde e da segurança, mas o governador Robinson pede mais flexibilização nessa aplicação do dinheiro.