PRIVATIZAÇÃO

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mexeu com os brios do povo do País de Mossoró. A Universidade é do Estado, mas nunca perdeu seu vínculo com a cidade. Propor a privatização da UERN foi ir longe demais e a reação não se fez esperar.

PATRIMÔNIO

A estadualização da Fundação Universidade Estadual do Rio Grande do Norte passou por um processo lento, com o prefeito Dix-huit Rosado receoso em transferir o imenso patrimônio da FURN ao Estado. Hoje, o patrimônio é maior, mas alguém propõe transferi-lo ao setor privado.

FEDERALIZAÇÃO

Em Mossoró, muitos preferem acreditar que o desembargador Cláudio Santos equivocou-se, substituindo o termo federalização por privatização. Mossoró está sem representantes na Assembleia Legislativa, mas a própria Instituição UERN assumiu o protesto sobre o absurdo.

CANDIDATURA

Desde que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do RN que Cláudio Santos critica o modelo administrativo do governador Robinson. Não fala em candidatura ao Governo do Estado, mas anunciou disposição de liberar R$ 100 milhões do Judiciário para o Executivo.

MÉDICOS

Em alguns municípios onde os prefeitos não foram reeleitos ou seus candidatos perdera para oposição, o serviço médico foi atendido com a falta de profissionais que, por conta dos salários atrasados, deixaram de fazer ambulatório e abandonaram os plantões.

MULHER

Raquel Lyra, filha do ex-prefeito de Caruaru e ex-governador de Pernambuco João Lyra Neto foi a única mulher eleita nas 57 cidades com 2ºturno. Além de deputada estadual, Raquel é formada em direito, com pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas.

DEPUTADOS

Ao todo, 81 deputados federais disputaram a eleição para prefeito em 2016. Outros dez foram candidatos a vice-prefeito. Somente 14 deputados consagraram-se nas urnas, sendo que 13 foram eleitos para comandar cidades do interior. Em 2012, 25 foram vitoriosos.

AUDIÊNCIA

A OAB/RN promove hoje, (1º), audiência pública para debater o sistema prisional do Rio Grande do Norte. O objetivo do debate é mobilizar a sociedade civil para discutir os rumos do sistema penitenciário potiguar, que se encontra em estado de calamidade.

CERTIDÕES

Mais de 1 milhão de certidões de nascimento com Cadastro de Pessoas físicas (CPF) foram emitidos pelos cartórios de registro civil, desde que esse serviço começou a ser oferecido, em 1º de dezembro de 2015. Os dados do recém-nascido são inseridos e validados junto à Receita Federal de forma on-line e número do CPF é gerado e impresso na certidão de nascimento.

PAPA

Na Suécia, em solenidade ecumênica, o Papa Francisco disse que “enquanto o passado não se modificar, aquilo que se recorda e o modo como se recorda podem ser transformados… rejeitamos categoricamente todo o ódio e violência, especialmente os implementados em nome da religião”.

CIRO

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, não desistiu de sua candidatura à presidência da República. Diante da derrocada do PT passou a se articular com governadores petistas nesse sentido. Quer que eles migrem para outros partidos que integram seu projeto presidencial.