ANESTESIOLOGISTAS

A denúncia foi feita pelos médicos especialistas da área: a junta interventora da APAMIM solicitou a prisão dos dezessete anestesiologistas de Mossoró. O motivo é que os profissionais estão há seis meses sem receber seus proventos e anunciaram a possibilidade de paralisação no atendimento aos pacientes usuários do SUS.

ROMBO

Na ação civil pública ajuizada pelo MPRN para impedir que o prefeito de Mossoró, Silveira Júnior, realize novos empenhos e assine novos aditivos e contratos até o final do seu mandato está a informação que o passivo da prefeitura é superior a R$ 111.176.686,72.

ARRASTÃO

Em Mossoró, ladrões fizeram novo arrastão em postos de saúde. Ontem, foi a vez da UPA do Alto de São Manoel, onde assaltantes armados levaram pertences de funcionários da UPA e de pacientes que se encontravam no local.

FHC

Em Brasília, comenta-se que os congressistas poderão eleger Fernando Henrique Cardoso para mandato tampão. A queda de Temer passou a ser discutida abertamente por conta de delações na operação Lava Jato que chegam cada vez mais perto do presidente.

FORÇA

Por outro lado, os partidos que integram o primeiro escalão do governo federal já conquistaram 4.400 prefeituras, fazendo com que a base aliada de Michel Temer chegue a dominar até 90% do eleitorado do País.

REFORMA

Em meio ao terremoto político, a reforma partidária será mais uma vez discutida a partir desta semana. Os partidos nanicos têm se multiplicado, mas deverão desaparecer. Atualmente, 52 novos grupos estão tentando registro junto ao TSE.

GOVERNO

O governo Robinson Faria não conseguiu entendimento com representantes dos demais Poderes. A ideia era que que eles devolvessem “sobras dos duodécimos ao Estado, por conta da frustração de receitas próprias, algo em torno de R$ 242 milhões.

CLÁUDIO

Nesse encontro, o presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio Santos, pediu para que o secretário Gustavo Nogueira apresentasse a planilha de gastos do Executivo, para conferir onde seria possível cortar despesas, gerando constrangimento para todos.

ELEIÇÕES

Neste domingo, eleitores escolherão prefeitos em 57 cidades brasileiras. Em 25 desses municípios os prefeitos tentam a reeleição, sendo oito deles em capitais. A taxa de reeleição é menor que nas eleições de 2012.

LULA

Repercutiu mal a declaração do ex-presidente Lula de que não irá votar na eleição de hoje. Apesar de haver admitido disputar as eleições presidenciais em 2018, declarou que não irá votar, hoje, pois tem 71 anos e, pela lei eleitoral, não está obrigado a faz-lo.