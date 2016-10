MUTIRÃO

O secretário de Saúde, George Antunes de Oliveira, planeja realizar mutirão, agora no mês de novembro, com o objetivo de zerar a fila até o fim deste ano. Em Mossoró, cerca de 250 pacientes aguardam oportunidade para realizar cirurgia nessa especialidade.

REGIONALIZAÇÃO

Atualmente, a rede hospitalar é formada por 24 hospitais regionais que não funcionam bem. A ideia é que esse número seja reduzido a oito e que as regiões sejam tornadas resolutivas, evitando o estrangulamento que acontece em Natal e em Mossoró.

MOTOS

O secretário diz que 70% dos procedimentos ortopédicos são em decorrência de acidentes de moto e que a Sesap está elaborando um pré-projeto que envolve Detran e outras Secretarias, semelhante ao que foi feito com a Lei Seca, mas voltado para a segurança do motociclista.

INSEGURANÇA

Apesar da intenção, o governador Robinson Faria não tem conseguido conter o número de homicídios no Rio Grande do Norte, Estado do Brasil com maior crescimento em homicídios. Passou de 34,9 para 48,6 o número de assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes.

GREVE

Médicos lotados na Secretaria Estadual de Saúde aprovaram por unanimidade o início de uma greve geral por pagamento dos salários que estão atrasados, melhorias nas estruturas das unidades de saúde e das condições de trabalho. A greve será por tempo indeterminado.

PRESIDÊNCIA

As articulações para a escolha do futuro presidente da Câmara Municipal de Mossoró entraram em compasso de espera. O grupo inicial de vereadores que defendiam a escolha de um dos seus membros considerou melhor aguardar a posse da prefeita eleita Rosalba Ciarlini.

POLÍTICOS

A diocese de Mossoró tomou a decisão de vetar a participação de políticos entre os oradores da festa de Santa Luzia. Talvez por entender que as vaias dos fieis nos últimos dois anos sejam sinalizadoras de que essas presenças são indesejadas.

ELEIÇÕES

O segundo turno das eleições municipais acontecerão amanhã, 30, em 57 municípios de 20 estados. O maior número de cidades, segundo o TSE, será São Paulo, com treze cidades e Rio de Janeiro com oito. Serão escolhidos prefeitos de 18 capitais para os próximos quatro anos.

DISPUTA

Das 18 capitais que terão votação no segundo turno, em no mínimo 11 delas a disputa deverá ser definida com uma margem pequena de votos, segundo apontam as pesquisas divulgadas pelo Ibope, até ontem revelando empate técnico entre os candidatos.

TRT

O Tribunal Regional do Trabalho anunciou que não haverá expediente entre segunda-feira (31/10) e quarta-feira (02/11) por conta do feriado regimental do Dia do Servidor Público e o Dia de Finados. Os prazos ficam automaticamente prorrogados para o dia 03 de novembro.