UERN

A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte passa por mais uma paralisação de suas atividades. Desta vez o movimento nada tem a ver com reivindicações de seu corpo discente, mas pela falta de pagamento a cerca de 200 trabalhadores das terceirizadas que tratam da limpeza e segurança da UERN.

PARADOXO

O governador Robinson Faria que prometeu ser o “governo da segurança”. Homicídios e assaltos constituem rotina no RN . A UERN é obrigada a nova paralisação por falta de garantia aos alunos, professores e funcionários que circulam pelas dependências da Instituição.

PROMESSA

O Secretário de Planejamento e Finanças, Gustavo Nogueira, prometeu ao reitor Pedro Fernandes que esse pagamento será efetuado no decorrer da próxima semana. O atraso no repasse chega a cinco meses, mas o secretário deverá liberar o equivalente a apenas um mês.

CORTES

Em Natal, o prefeito Carlos Eduardo anunciou dez ações administrativas e o envio de projetos de lei à Câmara Municipal, visando o equilíbrio fiscal do município. Segundo o prefeito, as medidas anuncias são para melhorar o desempenho da receita e cortar despesas.

ARRECADAÇÃO

Carlos Eduardo ressaltou que os meses de agosto a novembro constituem o pior período de arrecadação para a prefeitura, por isso a dificuldade de fechar a folha de pagamento. Em dezembro, aumenta arrecadação do ISS e começa a entrar o IPTU.

PEC

Não houve surpresa. O Plenário da Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira, em segundo turno, a PEC do Teto dos Gastos Públicos que estabelece limite para os gastos federais para os próximos 20 anos. A votação repetiu o primeiro turno, 359 votos a 116.

RENAN

A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, marcou para 3 de novembro o julgamento de ação que poderá retirar Renan Calheiros do cargo de presidente do Senado. A questão é se um réu pode ocupar cargos situados na linha de sucessão da Presidência da república.

CUNHA

Os ministros do STF decidirão se as razões que justificaram o afastamento de Cunha se aplicam às outras autoridades da linha sucessória presidencial. Se a resposta for positiva e no caso de Renan se tornar réu na Lava Jato, onde responde a oito processos, será afastado do cargo.

RENAN

O senador Renan não demonstra ter medo de Carmen Lúcia. A defesa que ela fez, disse, é o mesmo que ele fez em relação aos parlamentares. Faltou, entretanto, disse Renan, Camen Lucia ter feito a necessária reprimenda ao juiz que exorbitou em suas funções.

REELEIÇÃO

Quando um parlamentar chega à presidência da Casa que dirige, a primeira preocupação é encontrar uma maneira de ser reconduzido ao cargo. É o que faz o DEM ao buscar argumento jurídico para permitir Rodrigo Maia concorrer à reeleição à presidência da Câmara.

GASOLINA

O consumidor ficou sem entender o que houve com o preço da gasolina. A Petrobras anunciou redução nos preços da gasolina e do diesel e, nas bombas, houve aumento do preço médio nacional. A explicação é dada pela alta do etanol, obrigatoriamente adicionado à gasolina.

GUEDES

O jornalista Roberto Guedes que passou um susto aos amigos, foi submetido a cirurgia abdominal de urgência e passa bem. Recebeu alta e já retomou suas atividades profissionais, nos jornais e em seu programa de televisão. A coluna faz votos de plena recuperação.