VEREADORES

As conversas existem e estão relacionadas à convocação de suplentes na Câmara Municipal de Mossoró. Os interessados conversam em dois patamares, isto é, com Rosalba no plano municipal e com Robinson em nível estadual. O espaço existe e tudo pode acontecer.

VAGAS

O governador Robinson Faria vai contar com grande número de cargos quando iniciar o desmonte político do prefeito Francisco José, com que está oficialmente rompido. Está usando da cautela para evitar novos equívocos como o que cometeu em Mossoró.

SUGESTÕES

O governador Robinson Faria recebeu, ontem, representantes do Fórum Estadual dos Servidores que lhe entregaram uma carta com sugestões para o reequilíbrio financeiros do Estado e ordenação do calendário de pagamento do funcionamento.

PODERES

Para amanhã, está previsto nova reunião do governador, dessa vez com representantes dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público na tentativa de conseguir pactuar os repasses, mostrando que houve frustação de receita que equivale a quase três folhas de pagamento.

SANEPAV

O Ministério Público de Contas encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado que sejam auditados os contratos firmados pela prefeitura de Mossoró com a Sanepav e a Vale Norte. Além disso, pediu a suspensão de licitação do serviço de limpeza urbana prevista para hoje.

SALÁRIOS

Enquanto o ministro Gilmar Mendes e outros colegas de STF criticam salários de magistrados e juízes, no RN o Ministério Público anuncia que vai investigar 45 cargos na Assembleia Legislativo, suspeitos de receberem acima do teto do Supremo que é de 30 mil e poucos reais.

VAQUEJADA

Após decisão do STF que tornou inconstitucional lei do estado do Ceará que regulamentava a vaquejada, a câmara realiza hoje, 25, audiência pública em defesa da atividade. A audiência é para esclarecer o que é a vaquejada para o Nordeste e que não causa maus tratos aos animais.

REAÇÃO

O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai ingressar no STF com ação judicial pedindo a fixação clara das competências e limites dos Poderes da república. Para Renan, apenas o Supremo poderia autorizar uma operação policial no senado e nunca um juiz de 1ª Instância.

RENAN

A declaração firme do presidente do Senado Renan Calheiros foi necessária para garantir a independência dos poderes. Errou ao usar termos como “chefete de polícia”, com o ministro da Justiça e ao chamar um magistrado de Brasília de “juizeco de primeiro grau. “

PREOCUPAÇÃO

Para o presidente Temer, o choque do presidente do Senado com seu ministro da Justiça é preocupante pois mostra que a crise está fugindo ao controle. Temer foi alertado que o problema poderá contaminar as votações no Congresso e chamou Renan para uma conversa hoje à noite.