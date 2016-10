WALTER

Houve quem admitisse que o senador Garibaldi Filho tivesse, em algum momento, o desejo de ver o seu filho, deputado federal Walter Alves, disputar a prefeitura de Natal ou mesmo o governo do Estado. O projeto toma novo rumo, por conta da reeleição de Carlos Eduardo.

SENADO

O desempenho do prefeito Carlos Eduardo, reeleito no 1º turno das eleições, praticamente define sua candidatura à sucessão de Robinson Faria. Por conta disso, o senador Garibaldi começou a pavimentar o nome do filho para lhe suceder no Senado. Isso acontecendo, serão três gerações de Senadores, Garibaldi, o pai, Garibaldi, o Filho e Walter Alves, o neto.

GOVERNADOR

O Ministério Público do RN ajuizou, ontem (21) Mandado de Segurança contra ato omissivo do Governador do Estado do RN pelo fato de não haver repassado o valor mensal correspondente ao duodécimo a que tem direito para custeio de seus serviços e remuneração de seus membros, servidores e colaboradores.

DIGNIDADE

A presidente do STF e do CNJ, ministra Carmem Lúcia chegou de surpresa à Mossoró para visitar as instalações da Penitenciária Federal existente na cidade. Irá a outros Estados para ver as condições dos presos, dos servidores, para garantir a dignidade do preso como as condições de trabalho para servidores e juízes.

PRIORIDADES

Enquanto a cidade assiste estupefata o fechamento do Hospital da Mulher e a ameaça do fechamento do Hospital São Camilo de Lellis, o prefeito Francisco José, em final de mandato, priorizou R$ 2.174.884,28 para a compra de equipamentos para academia e brinquedos.

SÍFILIS

A doença volta a preocupar as autoridades sanitárias do país. O ministro da Saúde, Ricardo Bastos, admite que existe uma epidemia de sífilis no Brasil, pois os casos subiram em número significativo. Profissionais de saúde serão mobilizadas para tentar reduzir o avanço da doença.

VERONILDE

A Câmara de Grossos rejeitou as contas do ex-prefeito Veronilde Caetano, que esteve em plenário fazendo sua defesa. A desaprovação foi recomendada pelo ministério público. O ex-prefeito precisava de 2/3 dos votos para a aprovação, mas conseguiu cinco. Faltou um voto.

FÓRUM

A Assembleia Legislativa recebeu o documento do Fórum Estadual dos Servidores do RN reivindicando três ações prioritárias: criação do Fundo Estadual do Equilíbrio Fiscal, Conselho Permanente de Crise Financeira e devolução de recursos excedente dos demais Poderes para o Poder Executivo.

UBAM

O presidente da União Brasileira de Municípios, Ubam, Leonardo Santana considera que o Brasil vive a crise econômica mais grave de toda história e teme uma convulsão social sem precedentes, devido à instabilidade governamental, a falta de credibilidade da classe política e a “pirotecnia e campanhas publicitárias” usadas nas ações da justiça brasileira.

PROVOCAÇÃO

O senador Renan Calheiros considerou a ação da Polícia Federal que prendeu policiais legislativos dentro do Congresso Nacional um “desrespeito” e que, nem mesmo na ditadura, houve essa invasão. A entrada dos policiais na Casa foi autorizada por um juiz de 1ª instância.

EXECUTIVO

Assessores do presidente Temer afirmam que não faz sentido culpar o governo federal pela operação policial, pois o Poder Executivo não tem poder para impedir o cumprimento de uma autorização judicial e continuará sem interferir nas ações da Operação Lava Jato.

ENTRELINHAS

João Dória, PSDBm foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno das eleições municipais. No Rio, Marcelo Crivela, PRB segue firmando sua vantagem sobre Marcelo Freixo, Psol. As eleições desses dois municípios antecipam a leitura da sucessão em 2018. Nos dois casos, o PT e o PMDB foram derrotados.