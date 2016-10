EMPRÉSTIMO

A situação econômica do RN, com Robinson Faria caminha para ficar pior que no tempo de Rosalba. Ontem, o Tesouro Nacional divulgou que o RN perdeu a condição de obter aval da União para obtenção de empréstimos; “queda na arrecadação, elevação do serviço da dívida e aumento da despesa com pessoas foram responsáveis pela piora da situação financeira. “

ADVERSÁRIOS

O prefeito Francisco classificou o movimento paredista dos professores como uma atitude de oposição à sua administração e resolveu pela judicialização, mesmo antes da parada dos servidores. Pelo visto, todos os funcionários municipais estão fazendo oposição ao prefeito.

ORÇAMENTO

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini agradeceu ao vereador Jório Nogueira o gesto de lhe entregar cópia da mensagem do prefeito encaminhando a proposta orçamentária para 2017. Em apenas três dias seria impossível analisar, sugerir ou propor alguma mudança no documento original.

RICOS

Os candidatos ricos substituíram empreiteiras e bancos como financiadores de candidaturas. No site do G1 estão listados os vinte maiores doadores para suas próprias campanhas em todo país. Na relação, em sexto lugar, está o mossoroense Tião da Prest, com R$ 1,34 milhões.

REFORMA

A Comissão especial da reforma política será instalada na terça-feira. O presidente da Comissão é o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão do ministro Geddel Vieira. A cláusula de barreira, o fim das coligações proporcionais e financiamento de campanha estão na pauta.

FOTOS

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara aprovou proposta que autoriza divulgação de imagens, fotografias e informação de maiores de 14 anos que tenham cometido crimes com penas privativas de liberdade igual ou superior a dois anos.

DEBANDADA

Preocupado com um possível esvaziamento do PT, o ex-presidente Lula vai se reunir com a bancada do partido no Congresso Nacional. Segundo O Estadão, os deputados admitem uma saída em massa da legenda, por conta do desgaste a que estão sendo submetidos.

LIDEERANÇA

Lula está animado com resultado de pesquisa CNT/MDA, divulgada há dois dias, onde ele aparece em primeiro lugar na intenção de voto para eleição presidencial de 2018, tanto na intenção espontânea quando na intenção de voto estimulada nos cenários para o 1º turno.

TURNO

Esse favoritismo de Lula desaparece no segundo turno, onde as simulações apontam que ele perderia para Aécio Neves (37,1% a 33,8%) e para Marina Silva (35,8% a 33,2%). Mas, venceria para o presidente Michel Temer (37,3% a 28,5%),

ÁLVARO

O deputado estadual Álvaro Dias, eleito vice-prefeito de Natal, afirma que o Governo do Estado não está fazendo o repasse constitucional que tem que ser feito para ser investido na área da saúde fazendo a situação seja cada vez mais agravada.

PUBLICIDADE

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, reforçou o orçamento da saúde da capital remanejando R$ 7,4 milhões para a secretaria de Saúde. O detalhe que deveria servir de exemplo é que, desse total, R$ 3,4 milhões saíram da rubrica publicidade.

GARIBALDI

Os R$ 300 milhões que o senador Garibaldi Alves aprovou na Comissão de Infraestrutura do Senado para duplicar a BR304 serão aplicados na duplicação da rodovia em toda sua extensão no RN, ou seja, até Aracati, no Ceará. A obra ficará a cargo do DNIT.

WHATSAPP

Meia hora após sua prisão Eduardo Cunha foi excluído do grupo de WhatsApp formado por parlamentares do PMDB. Com isso, os investigadores não terão acesso às conversas dos parlamentares da bancada, embora ainda possam ver os debates anteriores.