ACUSAÇÃO

O Jornal Oficial do Município, JOM, poderá vir a ser o principal instrumento de acusação para o prefeito Francisco José. Além dos mais de 500 atos de exoneração e nomeação, somente no período eleitoral, diariamente são publicadas dispensas de licitação em atos públicos.

COMISSÃO

Em sua edição de ontem, o prefeito Francisco publicou portaria instituindo a Comissão Mista de Transição Governamental com os membros indicados pelo Executivo e pela prefeita eleita Rosalba Ciarlini. Entretanto, adiou sua instalação para o dia 5 de dezembro.

HOSPITAL

Com apenas um deputado federal, Mossoró teve direita a uma única emenda ao Orçamento Geral da União. O deputado Beto Rosado carimbou a sua para obras de infraestrutura no município de Mossoró. Mas, as Universidades receberão das emendas consensuais.

ELEITOS

Na reunião com a bancada federal a novidade foi a ausência dos prefeitos que encerraram seus mandatos ou não conseguiram reeleição. Os prefeitos eleitos é que participaram do encontro, na expectativa de conseguir alguma ajuda suplementar aos seus municípios.

ROYALTIES

A Justiça Federal condenou a Agência Nacional de Petróleo a pagar valor retroativo de royalties ao município de Esplanada, Bahia. Com isso, o Rio Grande do Norte será desfalcado em R$ 5.755.239,14. Para cumprir a decisão, a ANP reajustará o repasse a outros municípios.

CUNHA

A prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, teoricamente, traz preocupações a vários setores, embora todos neguem que isso constitua problema. O líder do DEM, por exemplo, considera que essa prisão abriu a porta para que aconteça o mesmo com o ex-presidente Lula.

PLANALTO

O governo federal não pretende emitir opinião sobre o mais recente episódio Eduardo Cunha. Mesmo assim, o secretário de imprensa afirmou não haver preocupação nenhuma. O fato do presidente Temer haver antecipado seu retorno ao Brasil foi mera coincidência.

INVERNO

Finalmente, uma boa notícia. O meteorologista da Emparn, Gilmar Bistrot, afirma que as previsões para o inverno de 2017 são animadoras. A expectativa é de um período de chuvas normal ou acima da média para a região do semiárido.

SAÚDE

Causou surpresa a afirmação do promotor de justiça Carlos Henrique Rodrigues que, entre janeiro e agosto de 2016, o Governo do Estado gastou 11,7% do orçamento com saúde, quando a determinação legal é que esse teto atinja, no mínimo, 12%.

JUROS

Aconteceu a espera redução pelo Banco Central. Pela primeira vez, em quatro anos, por unanimidade, o Copom reduziu a taxa Selic em 0,25% ponto percentual. Em comunicado, o Copom informou que a reversão da alta de preços de alimentos ajudou a segurar a inflação.