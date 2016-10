GREVE

Os servidores municipais de Mossoró também se preparam para uma greve geral. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada nesta terça-feira. A paralisação ocorrerá a partir da próxima segunda-feira, 24 de outubro.

BRASÍLIA

O governador Robinson Faria e grande número de prefeitos se deslocaram até Brasília para o encontro anual com a bancada federal. É o momento em que as emendas são discutidas e todos pleiteiam recursos para o Estado e para seus municípios. Rosalba participa do encontro.

CANDIDATURA

Vez por outra, o nome do presidente do Tribunal de Justiça do RN, Cláudio Santos, é lembrado para disputar um cargo majoritário. Ontem, foi admitida a possibilidade do governador Robinson Faria concorrer ao Senado tendo Cláudio Santos como candidato a governador.

DIFICULDADE

Esse não é um projeto dos mais fáceis. Se Robinson considerar difícil sua reeleição ao cargo de governador, imaginem renunciar ao mandato para concorrer a outro cargo. A avaliação do seu governo não permite essa mudança de projeto, ao menos no momento atual.

PRAZO

O Governo do RN protocolou no Ministério Público pedido para ampliar o prazo da recomendação para reduzir o número de cargos comissionados do estado. O Governo do Estado encontra-se acima do limite legal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

RECOMENDAÇÃO

O MP Federal, em Mossoró, emitiu recomendações a nove prefeitos de sua área de atuação, lembrando a necessidade de prestarem contas dos recursos recebidos por meio de convênios e contratos de repasse além de prestarem toda informação necessária aos futuros gestores.

WALFREDO

Enquanto em Mossoró, o Governo do Estado decidiu-se pelo fechamento do Hospital da Mulher e a Casa de Saúde São Camilo de Lellis caminha no mesmo sentido, em Natal o Hospital Walfredo Gurgel suspendeu as cirurgias por falta de leitos na UTI.

FORÇA

O prefeito Francisco José procura mostrar uma força política que não tem mais. Apesar de anunciar que elegerá o futuro presidente da Câmara Municipal, sua bancada derrubou 38 vetos por ele apresentados a projetos de lei e proposições que aguardavam apreciação.

IRREGULARIDADES

Segundo dados atualizados do TCU, cresceram consideravelmente as possíveis irregularidades nas receitas e despesas de campanhas eleitorais. O total suspeito chega a R$ 1,041 bilhão, quase metade do total arrecadados por candidatos e partidos que é de R$ 2.615 bilhões.

TRANSIÇÃO

Espera-se para hoje a publicação no JOM dos nomes do prefeito encarregados de repassar à prefeita eleita Rosalba Ciarlini os dados administrativos da prefeitura de Mossoró. É possível que após essa providência seja marcado o primeiro encontro entre as duas equipes.

GOVERNO

A base aliada do presidente Temer no Congresso Nacional deu outra demonstração de força aprovando, ontem à noite, projetos de crédito orçamentário em um total de R$ 4,35 bilhões, a maior parte destinada a repasses do Brasil a organismos internacionais.

TELEFÔNICA

O presidente da Telefônica, Amos Genish, prevê que, em cinco anos, as operadoras não terão mais como cobrar pelo uso de voz, por conta dos aplicativos de mensagens e as redes sociais, como Whatsapp e Netflix.