SEGURANÇA

O prefeito Francisco José e o governador Robinson Faria exageraram na publicidade sobre segurança no município e no Estado. A Unidade Básica de Saúde do bairro Barrocas fechou por falta de segurança e os delegados paralisam hoje as atividades por conta de salários atrasados.

FECHAMENTO

A Casa de Saúde São Camilo de Lellis será o próximo hospital a encerrar suas atividades em Mossoró. Sob controle da prefeitura há alguns anos, a situação do hospital é desesperadora e foi denunciada na mesma audiência pública que debateu o fechamento do Hospital da Mulher.

ORÇAMENTO

Conforme havia prometido, o vereador Jório Nogueira, presidente da Câmara Municipal, entregou cópia da Proposta Orçamenária 2017 à prefeita eleita Rosalba Ciarlini que poderá avalia-la e oferecer sugestões, uma vez que sua execução se dará com a nova prefeita.

TIÃO

Depois de disputar a prefeitura de Mossoró, o nome do empresário Tião Couto passa a fazer parte de outras listas da política potiguar. Em Natal, está sendo lembrado para disputar o Senado, onde os atuais senadores José Agripino e Garibaldi Alves querem a reeleição.

SUPLENTE

Mesmo que não chegue a disputar o cargo de Senador, Tião Couto passa a ser visto como possível candidato a suplente de Agripino ou de Garibaldi. Por outro lado, especula-se a candidatura de Robinson ao Senado, e não mais à reeleição ao governo do Estado.

ELEIÇÕES

Nos municípios com menos de 200 mi eleitores, se o candidato a prefeito que obteve a maior votação estiver com seu registro de candidatura indeferido no dia da eleição, se a soma dos votos dos demais candidatos for inferior a 50%, deverá haver nova eleição.

MARINHA

O juiz Federal Marco Bruno, titular da 6ª Vara, suspendeu a cobrança da chamada “Taxa de Marinha”, por julgá-la inconstitucional. Todo terreno situado a 33 metros da preamar média era considerada da União e o proprietário era obrigado a pagar essa taxa.

BRASÍLIA

Rosalba Ciarlini volta à Brasília, agora como prefeita de Mossoró, em busca de emendas orçamentárias que possam trazer benefícios à cidade. Vai conversar com deputados federais e senadores na certeza de que haverá boa vontade por parte dos parlamentares.

SALÁRIOS

O governo do Rio Grande do Norte não sabe ainda quando concluirá integralmente o pagamento dos salários de setembro ao funcionalismo público. Até o momento só receberam os servidores que ganham até R$ 5 mil. Não há previsão para os que ganham acima desse teto.

TRANSIÇÃO

Primeiro foi a prefeita eleita Rosalba Ciarlini quem indicou seus representantes para a Comissão de Transição. Depois, o prefeito nomeou os responsáveis pelo trabalho por parte do Executivo. As duas equipes já podem iniciar os estudos técnicos sobre a situação do município.