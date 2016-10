ROBINSON

Primeiro foi o prefeito Francisco José quem rompeu com o governador Robinson Faria. Depois, o governador Robinson confirmou que está rompido com Silveira. Resta saber quem herdará a oportunidade de indicar todos os cargos da administração estadual em Mossoró.

VAQUEJADA

Na audiência pública que discutiu o fechamento do Hospital da Mulher foi registrado que a classe política do RN se uniu em defesa da realização das vaquejadas, mas ficou totalmente ausente contra a decisão do governador em desativar o Hospital em Mossoró.

DESAFIO

Em entrevista ao jornal DeFato, que será publicada neste domingo prefeita eleita Rosalba Ciarlini diz que o quadro é desafiador, prega o fim do radicalismo político, analisa fatos relacionados à última campanha e diz estar preparada para o desafio.

SAÚDE

Rosalba considera a situação da saúde em Mossoró seu maior desafio. Foram fechados cerca de dez hospitais na cidade sem que os prefeitos tivessem sensibilidade para evitar que isso ocorresse. Não se pode dizer que o Hospital da Mulher não é essencial à Mossoró e região.

REFORMA

Rosalba entende ser necessário realizar uma reforma administrativa na prefeitura. O quadro atual atende mais às necessidades políticas que as exigências de uma administração moderna, objetivando melhores resultados em benefício da população.

VEREADORES

Pelo que se observa, o bloco de treze vereadores eleitos pela oposição está rachado. O quadro em que foram eleitos não representa a realidade pós-eleitoral, o que facilita o entendimento entre Rosalba e os futuros edis. Tudo está sendo conduzido com muita competência.

SUBSTITUTA

As dificuldades de quem está em final de mandato, profundamente desgastado, é que o prefeito Francisco não está conseguindo nomes para substituir Leodise. Com a habilidade que possui, declarou que um “Conselho Gestor” (?) ficará encarregado dessa função.

INTERROGAÇÃO

Ainda não está bem esclarecido o verdadeiro motivo que levou a secretária Leodise Cruz a pedir exoneração do cargo. Dizer que o principal motivo foi não ter autonomia pode estar camuflando o verdadeiro motivo, alguma exigência que ela não julgou conveniente aceitar.

YOGO

Faleceu ontem, em Mossoró, Yogo Rosado, 77 anos, filho de Laurentino DUODÉCIMO Rosado Maia. Yogo era casado com a prima Maria das Graças, filha de Jerônimo DIX-NEUF Rosado Maia. A coluna leva o abraço de solidariedade aos familiares.

VERÃO

Começa hoje mais um horário de verão. O Nordeste não está incluído nas regiões que terão de observar esse horário, mas fica submetido às acomodações dos horários bancários e às programações abertas de TV que seguirão os horários da capital do país.

PREFEITOS

No Rio Grande do Norte não haverá disputa em segundo turno. O resultado final registrou o PMDB com 50 prefeitos eleitos, seguido do DEM com 24, o PSD com 21, o PSB com 19 e o PR com 18. O PSB perdeu 75% das prefeituras que administrava.

JUROS

Os dois maiores bancos privados do Brasil avaliam que o Banco Central iniciará, na próxima reunião, a diminuição dos juros bancários. O Bradesco aposta numa queda de 0,5%, enquanto o Itaú Unibanco prefere uma estimativa mais conservadora de 0,25%.

QUEDA

O poder de compara dos brasileiros cai 9% em dois anos e volta ao nível de 2011.Desemprego, taxa de juros alta e inflação fora do controle nos últimos anos deixaram o orçamento das famílias cada vez mais apertado.