LEODISE

A secretária de saúde Leodise Cruz foi das mais prestigiadas pelo prefeito Francisco José que, inclusive, lhe deu funções político-partidárias para ajudar em sua candidatura à reeleição. O prefeito não foi reeleito e a secretária achou melhor sair da linha de frente. Pediu demissão.

TEMPO

Ironicamente, a agora ex-secretária, que também é presidente municipal de partido político, declara que sai no tempo certo. Verdade, o mandato de Francisco José está chegando ao fim e outros secretários poderão assumir a mesma atitude, alegando os mesmos argumentos.

VAIDADE

Tem vereador eleito pela primeira vez que sonha em disputar a prefeitura de Mossoró. Acredita que os votos recebidos representam o reconhecimento de prestígio pessoal e não o apoio recebido por lideranças tradicionais, com reforço do poder econômico.

ROMPIMENTO

Agora é oficial. O governador Robinson Faria anunciou o rompimento com o prefeito Francisco José e autorizou substituições na estrutura administrativa estadual na cidade de Mossoró. Tudo começou com a divulgação de vídeo levado ao ar pela primeira-dama Amélia Ciarlini.

BLOQUEIO

Acabou-se o tempo em que apenas o Movimento dos Sem Terra, MST, fazia bloqueios nas BRs. O exemplo está sendo seguido por funcionários o ITEP e da Secretaria de Segurança do RN que, em Natal, interditaram a BR-101, em protesto pelo atraso no pagamento dos salários.

GARIBALDI

O senador Garibaldi Alves foi sondado pelo colega Cristóvão Buarque sobre a possibilidade de concorrer à presidência do Senado. Garibaldi agradeceu a lembrança mas declarou não estar interessado nessa disputa. O PMDB manterá a presidência, ocupada por Renan Calheiros.

ELEITOS

Mais de 13 mil candidatos que disputaram novos mandatos foram eleitos em 2 de outubro. Foram 910 prefeitos e 12.335 vereadores que exercerão esses mandatos sem que tenham sido reeleitos para os respectivos cargos. Resta contabilizar o resultado eleitoral do segundo turno.

LIBERAÇÃO

O presidente Michel Temer editou MP autorizando liberação de R$ 1,9 bilhão, sendo 75% para os Estados e 25% para os municípios. O Rio Grande do Norte terá direito a 0,49379% desse valor, ficando o maior percentual com Mato Grosso que receberá 20%.

REFORMA

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou que a nova reforma política deverá estar aprovada até o final de novembro deste ano. O relator da comissão que será formada deve ser o deputado Vicente Cândido do PT. O presidente ainda não foi escolhido.

PARTIDOS

Na próxima semana, no Senado, poderá ser votada PEC que estabelece mudanças no número de partidos políticos, fim das coligações partidárias e cláusula de barreira. Na pauta, poderá também ser analisado o reajuste do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

RASPADINHA

Para reforçar o caixa, o governo pretende privatizar a Lotex, empresa responsável pela ge3stão das loterias instantâneas, as raspadinhas. Com essa venda poderá apurar algo em torno de R$ 4 bilhões à administração pública.

PETROBRAS

A partir de hoje a Petrobras reduz o preço da gasolina em 3,2% em suas refinarias e 2,7% no preço do diesel. Para o consumidor a diminuição será pequena, algo em torno de R$ 0,05 em cada litro, contudo, mostra mudança na política da Empresa que mensalmente revisará esses preços.

TELEFONES

A Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga as empresas de telefonia a detalhar em sus faturas o valor total cobrado pelos seus serviços discriminando a tarifa efetiva, as taxas e as contribuições incidentes.