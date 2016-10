AUDIÊNCIA

A Câmara Municipal de Mossoró realizou, ontem, uma das mais movimentadas sessões de audiência pública da atual legislatura, quando foi discutido o fechamento do Hospital da Mulher de Mossoró que, por decisão judicial, terá seus serviços transferidos para a APAMIM.

CAOS

Nessa mesma audiência foram debatidos o possível fechamento da Casa de Saúde São Camilo de Lellis, falta de pagamento à Liga de Combate ao Câncer, com a presença de representantes dos segmentos mais significativos da cidade e, claro, do secretário da saúde, George Antunes.

REDUÇÃO

Em Natal, o sindicato dos médicos reclama do atraso no pagamento dos salários desde o mês de janeiro e anunciam a chamada “Operação Padrão, com redução de 50% nos atendimentos ambulatoriais e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

PRESIDÊNCIA

Os vereadores eleitos para a próxima legislatura estão realizando encontros para a discussão da futura mesa da Casa. Várias projeções estão sendo feitas com os pretendentes aos cargos procurando sensibilizar cada colega para a conquista dos votos que garantam suas eleições.

ACJUS

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró promoverá palestra sobre “Políticas Públicas e Desenvolvimento como Expansão das Capacidades e Liberdades dos Indivíduos”, proferida pelo Dr. João Bosco Araújo da Costa, dia 28, 19 horas, no auditório da UNP.

MICROCEFALIA

Natal, Mossoró e Parnamirim lideram as estatísticas dos casos de microcefalia no RN. Em 367 casos suspeitos, 140 foram confirmados, 127 estão sob investigação e 200 foram descartados. Entre os casos confirmados, Natal registra 30, Mossoró 14 e Parnamirim 9.

REFORMA

O presidente do TSE, Gilmar Mendes e o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discutiram, ontem, meios para agilizar a aprovação do Projeto que cria o Registro civil Nacional (RCN), documento que identificará cada brasileiro desde o seu nascimento. A previsão é que esse Projeto de Lei seja votada já na primeira semana de novembro.

POLÍTICA

O deputado Rodrigo Maia aproveitou o encontro para comunicar que, na próxima semana, iniciado o debate sobre reforma política. Enquanto o Senado continuará discutindo a PEC sobre fim das coligações e cláusula de barreira, a Câmara discutirá o aprimoramento do sistema eleitoral por meio de leis.

CONTAS

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou a prestação de contas da ex-governadora Rosalba Ciarlini, referente ao ano de 2014. A matéria segue para o plenário onde seja apreciada por todos os deputados estaduais.

CONCURSO

A Marinha do Brasil divulgou editais do Processo Seletivo para Oficiais Temporários de 2ª Classe da Reserva da Marinha, com cerca de 450 vagas de ensino superior. Inscrições entre os dias 13 de outubro e 11 de novembro pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

REDUÇÃO

Em cidades onde haverá disputa em 2º turno, no dia 30 de outubro, a propaganda eleitoral gratuita foi iniciada na sexta-feira 6. Em algumas cidades, as coligações estão entrando em acordo para redução da propaganda no rádio e na televisão. O motivo é a falta de recursos.

HPV

O Ministério da Saúde divulgou que, a partir de 2017, meninos de 12 e 13 anos serão vacinados contra o HPV, o papiloma humano. Serão mais de 62 mil vacinas e o Brasil será o primeiro pais da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina para meninos.